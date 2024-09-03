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03.09.2024

В аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия самолета задержали рейс компании Somon Air из Екатеринбурга в Душанбе

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия самолета задержали рейс компании Somon Air из Екатеринбурга в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По расписанию время вылета было назначено на 16.15 3 сентября. Сейчас планируемая отправка рейса перенесена на 22.00 сегодняшнего дня.

Транспортная прокуратура взяла на контроль оказание комплекса услуг пассажирам.
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