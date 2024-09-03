В аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия самолета задержали рейс компании Somon Air из Екатеринбурга в Душанбе

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. В аэропорту Кольцово рейс по маршруту Екатеринбург — Самара авиакомпании Red Wings ...26.04.2024 В аэропорту Кольцово задержали рейс по маршруту Екатеринбург — Анталья авиакомпании Southwind airlines
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В аэропорту Кольцово задержан рейс 2S-324, который должен был следовать по маршруту ...21.07.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан еще один рейс Red Wings в Анталью
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия самолета задержан рейс ...06.08.2021 Прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам задержанного рейса Екатеринбург — Анталья авиакомпании Azur Air
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам рейса ...16.10.2015 «Ютэйр» на 3,5 часа задержал прибытие рейса из Сургута в Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 3,5 часа задержано прибытие рейса авиакомпании ...