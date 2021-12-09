Полиция Екатеринбурга за три дня конфисковала более тонны нелегального алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. В Екатеринбурге с 7 по 9 декабря прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь». В ходе него полицейские конфисковали 1,3 тыс. литров нелегальной спиртосодержащей продукции, включая 294 литра чистого этилового спирта. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



За три дня было проверено около 40 торговых объектов (киоски, павильоны, магазины, кафе) во всех районах уральской столицы. В ходе инспекций было составлено семь административных протоколов в связи с нелегальной торговлей алкоголем.



«Как правило, незаконная реализация осуществлялась «из-под полы» в небольших торговых точках. При этом сам товар обычно был припрятан в подсобных помещениях или под прилавками», — говорится в сообщении.



Например, 8 декабря сотрудники полиции изъяли более 30 флаконов этилового спирта в торговой точке в Верх-Исетском районе. В настоящий момент там ведется проверка по факту возможных нарушений правил оборота алкогольной продукции.



Полиция Екатеринбурга призывает граждан отказаться от приобретения сомнительного алкоголя в связи с риском отравления (вплоть до летального исхода) некачественными или не предназначенными для употребления напитками.



Правоохранители также напоминают, что штрафы за незаконный оборот спиртного могут доходить до 1 млн руб. За продажу товаров, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.