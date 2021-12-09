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09.12.2021

Южный Урал занял предпоследнее место рейтинга регионов РФ по значению ПКР ипотечных заемщиков

УрБК, Челябинск, 09.12.2021. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ипотечных заемщиков в Челябинской области в октябре 2021 года составило 703 балла. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 29-е место в рейтинге 30 российских регионов. В конце списка по среднему значению ПКР ипотечных заемщиков в октябре этого года также расположились Пермский край (707 баллов), Самарская и Саратовская области (по 706 баллов), а также Татарстан (699). При этом среднее значение ПКР заемщика по ипотеке за указанный период составило 713 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).

Что касается возраста ипотечных заемщиков, в январе-октябре 2021 года наибольшую долю в структуре выданной ипотеки в РФ заняли заемщики от 30 до 40 лет — 45,7%, а наименьшую — граждане старше 60 лет (1,2%). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, граждане 30-40 лет являются наиболее привлекательной возрастной категорией для банков из-за информативности их кредитной истории и высоких значений ПКР.

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