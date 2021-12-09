В Екатеринбурге запланированы общественные слушания по проекту строительства трамвайной ветки в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. По распоряжению главы города Алексея Орлова в Екатеринбурге будут проведены общественные обсуждения по проектам планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции трамвайного кольца на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской. Обновление инфраструктурного объекта связано со строительством трамвайной линии в Академический район, сообщает пресс-служба администрации города.
Работы по строительству трамвайных путей в Академический начались в июле 2021 года. По мнению экспертов, линия длиной 4,4 км поможет обеспечить комфортное и быстрое сообщение с новым районом города. Кроме того, рельсы позволят сохранить окружающую среду, поскольку трамвай является экологически чистым видом транспорта.
При разработке проекта было предложено несколько вариантов реконструкции трамвайного кольца на Волгоградской. В итоге был выбран вариант, который позволит одновременно находиться здесь двум десяткам вагонов. В ходе перестройки кольца здесь будет изменена конфигурация трамвайных путей, предприняты меры по уменьшению шума и вибрации, обновлены инженерные коммуникации. Также здесь будет предусмотрен новый вело-пешеходный маршрут.
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