В Свердловской области выявлено 669 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 669 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 9 декабря 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 185 тыс. 443 человека.



Также за сутки в области зарегистрирован 31 летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 724. За сутки из больниц выписано 463 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 161 тыс. 097 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 30 тыс. 209 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 925 тыс. 806 человек. За сутки зафиксирован 1 тыс. 181 летальный случай (всего 286 тыс. 004), выздоровели 35 тыс. 794 человека (всего 8 млн 637 тыс. 861).