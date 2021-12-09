УБРиР запустил C2B-переводы через Систему быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил C2B-переводы (денежные переводы физических лиц организациям) через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба финансовой организации.



«Теперь клиенты могут совершать C2B-переводы — оплачивать услуги по QR-коду или платежной ссылке через СБП», — говорится в сообщении.



«Оплата в один клик — это одна из главных задач мобильного приложение банка. Технология переводов по QR-коду помогает сократить путь движения денег от клиента бизнесу. Причем этот процесс работает в обе стороны: организациям так же удобно сформировать ссылку или QR-код для оплаты и получить деньги за свои услуги или товары. А банк, имея в функционале C2B-переводы, становится ближе и к бизнесу, и к клиенту. Для нас важно быть в тренде и отвечать современным потребностям рынка», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса в цифровых каналах УБРиР Денис Тур.



В целом оплата по QR-коду пользуется популярностью у клиентов, и динамика у этого процесса достаточно высокая: в ноябре в сравнении с октябрем таких операций было совершено на 28% больше, а с сентябрем — на 46%. По статистике УБРиР, ежемесячно таким образом проводится 20-30% платежей.



Отметим, что функционал C2B-переводов в рамках СБП является обязательным для банков с универсальной лицензией и контролируется ЦБ.



«По срокам Центрального банка кредитные организации должны обеспечить своих клиентов возможностью переводить средства юрлицам до апреля 2022 года. Нашей команде удалось это сделать уже в этом году», — рассказал Д. Тур.



Чтобы совершить оплату через сервис C2B СБП, достаточно отсканировать QR-код или перейти по платежной ссылке, например, на сайте магазина, после чего подтвердить оплату в приложении банка.