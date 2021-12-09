В Екатеринбурге хотят построить новую башню рядом с БЦ «Высоцкий»

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. В Екатеринбурге хотят построить новую высотную башню между бизнес-центром (БЦ) «Высоцкий» и торгово-развлекательным комплексом (ТРК) «Антей». Об этом сообщает «Коммерсанъ» со ссылкой на заявление предпринимателя Андрея Гавриловского.
По его словам, точная высота нового объекта пока не определена. Однако известно, что башня будет выше ТРК «Антей» (22 этажа), но ниже БЦ «Высоцкий» (52 этажа).
«Мы хотим поставить еще одну башню рядом с «Высоцким». Это будет такое же многопрофильное здание», — заявил А. Гавриловский.
Предприниматель не исключает, что в новом объекте разместят гостиницу. Через некоторое время планируется завершить разработку проекта и вынести его на обсуждение Градсовета.
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