Екатеринбург: Масштаб и высота

УрБК. Екатеринбург. 07.04.2023. В Екатеринбурге 7 апреля в творческом пространстве «Европа» Art Gallery, ...

В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.1

Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»

УрБК. Екатеринбург. 07.04.2023. В креативном центре «Домна» 6 апреля состоялась презентация очередной книги из ...