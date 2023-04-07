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Сегодня, 10:00

Екатеринбург: Масштаб и высота

В креативном кластере «Домна» начала работу фотовыставка «День и Ночь». Автор более 100 представленных на ней фотографий — Евгения Яблонская. Как сообщают организаторы, Евгения училась на факультете телерадиожурналистики Гуманитарного университета в Екатеринбурге, а с 2016 года сотрудничает с издательским домом «Коммерсантъ-Урал».

Екатеринбург: Масштаб и высота

Фотографии, представленные в экспозиции, сделаны в период с 2011 по 2024 годы с крыш высотных зданий и небоскребов, что дает возможность возможным рассмотреть город с непривычных ракурсов и в уникальном масштабе. Фотограф особо отметила, что для получения изображений не применялись специализированные дроны. Все кадры сделаны человеком.

Екатеринбург: Масштаб и высота

По мнению автора, работы, представленные на выставке, позволяют зафиксировать этапы стремительного изменения ландшафта Екатеринбурга, и прежде всего — высотную застройку его центральных районов. На фотографиях Евгении Яблонской столица Урала предстает современным растущим мегаполисом с оригинальной архитектурой, живущим насыщенной и яркой жизнью как днем, так и ночью.

На вернисаже, который прошел 16 сентября, среди гостей выставки была проведена викторина, призом которой стала оформленная и подписанная фотография автора. Вопросы к викторине были подготовлены Евгенией Яблонской и были связаны темой общих качеств фотографов и застройщиков, позволяющих работать на высотных объектах. Также гостям была предложена авторская экскурсия по выставке.

Екатеринбург: Масштаб и высота

Партнерами проекта выступили «УГМК-Застройщик», ИД «Коммерсантъ-Урал» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Фотографии — суперпрофессиональные и отражают дух Екатеринбурга 2020-х годов. Это стремление вверх, уникальные подсветки, чтобы ночью город выглядел еще красивее, чем днем. Сейчас современно выглядит не только центральная часть города, но и его окраины. Мы с большим удовольствием поддержали идею проведения персональной выставки Евгении Яблонской. Надеемся, что фотографии войдут в историю Екатеринбурга»,— отметил в интервью изданию «Коммерсантъ-Урал» генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Екатеринбург: Масштаб и высота

«Мне, как генеральному директору «Коммерсанть-Урал», очень приятно, что автор выставки не только наш сотрудник — журналист, фотограф, но и творческий человек. Мы видим, что ее работы транслируют огромную любовь к городу, в котором она живет и творит», — цитирует издание генерального директора Издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Марину Архипову.

Выставка будет работать в «Домне» до 25 сентября 2024 года.

Фото: Борис Ярков, изображения предоставлены организаторами выставки
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