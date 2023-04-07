Екатеринбург: Масштаб и высота

В креативном кластере «Домна» начала работу фотовыставка «День и Ночь». Автор более 100 представленных на ней фотографий — Евгения Яблонская. Как сообщают организаторы, Евгения училась на факультете телерадиожурналистики Гуманитарного университета в Екатеринбурге, а с 2016 года сотрудничает с издательским домом «Коммерсантъ-Урал».
Фотографии, представленные в экспозиции, сделаны в период с 2011 по 2024 годы с крыш высотных зданий и небоскребов, что дает возможность возможным рассмотреть город с непривычных ракурсов и в уникальном масштабе. Фотограф особо отметила, что для получения изображений не применялись специализированные дроны. Все кадры сделаны человеком.
По мнению автора, работы, представленные на выставке, позволяют зафиксировать этапы стремительного изменения ландшафта Екатеринбурга, и прежде всего — высотную застройку его центральных районов. На фотографиях Евгении Яблонской столица Урала предстает современным растущим мегаполисом с оригинальной архитектурой, живущим насыщенной и яркой жизнью как днем, так и ночью.
На вернисаже, который прошел 16 сентября, среди гостей выставки была проведена викторина, призом которой стала оформленная и подписанная фотография автора. Вопросы к викторине были подготовлены Евгенией Яблонской и были связаны темой общих качеств фотографов и застройщиков, позволяющих работать на высотных объектах. Также гостям была предложена авторская экскурсия по выставке.
Партнерами проекта выступили «УГМК-Застройщик», ИД «Коммерсантъ-Урал» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).
«Фотографии — суперпрофессиональные и отражают дух Екатеринбурга 2020-х годов. Это стремление вверх, уникальные подсветки, чтобы ночью город выглядел еще красивее, чем днем. Сейчас современно выглядит не только центральная часть города, но и его окраины. Мы с большим удовольствием поддержали идею проведения персональной выставки Евгении Яблонской. Надеемся, что фотографии войдут в историю Екатеринбурга»,— отметил в интервью изданию «Коммерсантъ-Урал» генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
«Мне, как генеральному директору «Коммерсанть-Урал», очень приятно, что автор выставки не только наш сотрудник — журналист, фотограф, но и творческий человек. Мы видим, что ее работы транслируют огромную любовь к городу, в котором она живет и творит», — цитирует
издание генерального директора Издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Марину Архипову.
Выставка будет работать в «Домне» до 25 сентября 2024 года.Фото: Борис Ярков, изображения предоставлены организаторами выставки