В Свердловской области выявлен 671 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 8 декабря 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 184 тыс. 774 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 32 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 693. За сутки из больниц выписано 467 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 160 тыс. 634 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 30 тыс. 752 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 895 тыс. 597 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 179 летальных случаев (всего 284 тыс. 823), выздоровели 36 тыс. 976 человек (всего 8 млн 602 тыс. 067).