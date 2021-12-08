ММК получил премию «Лидер конкурентных закупок» за поддержку малого и среднего бизнеса

УрБК, Магнитогорск, 08.12.2021. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом десятой, юбилейной, премии «Лидер конкурентных закупок», одержав победу в номинации «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса». В этой номинации принимают участие компании, которые выстраивают взаимовыгодные и надежные отношения с поставщиками из малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Победителей выбирал Общественный совет премии из 140 независимых экспертов — директоров по закупкам российских компаний, профессионалов в области закупки и логистики. За победу в этом году боролись 270 крупнейших компаний страны, 40% из которых входят в рейтинг «Эксперт-400».



ММК уже не в первый раз получает высокие награды как компания с лучшими в стране закупочными практиками. В предыдущие годы Магнитка становилась победителем данной премии в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций», а также неоднократно получала высокую оценку в рамках «Национального рейтинга прозрачности закупок».



Группа ПАО «ММК» неустанно повышает эффективность закупок, развивая и поддерживая надежные партнерские связи со всеми поставщиками. ММК повышает открытость и прозрачность закупок, ориентируясь на лучшие отечественные и мировые практики. В рамках улучшения системы снабжения ММК применяет в работе с контрагентами современные цифровые решения. Ежегодно компания проводит конкурс «Лучший поставщик». Данная инициатива ПАО «ММК» направлена на признание и поощрение усилий и достижений поставщиков, стимулирование их к внедрению программ, направленных на постоянное улучшение работы.



Особое внимание в рамках развития региона присутствия ММК уделяет взаимодействию с поставщиками МСБ. Ключевую роль в этом направлении играет созданный при поддержке комбината Индустриальный парк. Резиденты ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» находятся на территории с развитой производственной инфраструктурой и пользуются всеми доступными мерами поддержки согласно федеральному и региональному законодательству: для них обнулены ставки налога на имущество, налога на землю, транспортного налога, а ставка налога на прибыль снижена на 3,5%. Действуют демократичные условия аренды. ММК, в свою очередь, на конкурсной основе софинансирует проекты резидентов по созданию новых или расширению действующих производств. Многие резиденты парка включены в производственную цепочку Группы ПАО «ММК» и поставляют для нее свою продукцию.