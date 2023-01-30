Профориентационный проект ММК для детей стал лауреатом федерального конкурса

УрБК, Магнитогорск, 08.02.2023. Профориентационная программа Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК» стала лауреатом 1-й степени Всероссийского конкурса лучших практик организаций, подведомственных Минобрнауки РФ и занимающихся вопросами профессионального самоопределения и развития научно-технического творчества и инновационной деятельности детей и молодежи.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, инициатором конкурса, в котором приняли участие 179 работников сферы образования из 35 субъектов РФ, выступило федеральное министерство науки и высшего образования, а организатором — Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» при поддержке Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ).



Лауреатом конкурса в номинации «Инновационные формы и инструменты профориентационной работы с детьми» стал авторский коллектив детского комплекса ПАО «ММК» — Олег Закиров, Оксана Савельева, Полина Мирошина, Константин Савельев и Мария Пушкарская. Они получили диплом 1-й степени за проект «Выездные интерактивные мастер-классы «Моя судьба — Магнитка: профессия металлург» для детей 10-17 лет, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях».



«Программа «Моя судьба — Магнитка: профессия металлург» проходит в детских оздоровительных центрах Магнитки «Уральские зори» и «Горное ущелье» в период летних каникул и позволяет детям сориентироваться в мире современных профессий, востребованных на градообразующем предприятии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», — говорится в сообщении.



Основным партнером программы выступает Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» в лице руководителя информационного центра и экскурсоводов, а организаторами профориентационных мероприятий — Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Магнитогорский педагогический колледж, Музей Магнитогорского металлургического комбината, Первичная профсоюзная организация ПАО «ММК» ГМПР и Магнитогорская общественная организация «Союз молодых металлургов».



Отмечается, что педагогическая команда и авторы проекта видят своей целью создание условий для профессионального самоопределения детей на основе знакомства в игровом формате с производственными процессами ММК и актуальными профессиями. Кроме того, во время отдыха и оздоровления дети знакомятся с родным городом, историей и значением Магнитогорска в судьбе страны.