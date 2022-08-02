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Детский загородный центр ММК получил диплом Всероссийского конкурса программ и методических кейсов

УрБК, Магнитогорск, 30.01.2023. Проект загородного центра «Уральские зори», который входит в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК», был награжден дипломом Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организаций отдыха детей и их оздоровления». Награды удостоилась программа уральцев под названием «Человек и мир вокруг него: проект HUMAN+», сообщает пресс-служба металлургического комбината.

Стоит отметить, что программа была разработана специалистами детского оздоровительно-образовательного центра «Уральские зори» при участии Института гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова. По итогам конкурса авторский коллектив программы «Человек и мир вокруг него: проект HUMAN+» был награжден дипломом II степени в номинации «Программы стационарных лагерей».

Проект направлен на формирование у детей soft-компетенций, связанных с личностными качествами, интеллектом и коммуникациями.

«Актуальность программы также связана с усилением гуманистических тенденций в жизни современного общества, большим акцентом в образовании на личность ребенка и его индивидуальное развитие. Она основана на теории множественного интеллекта и высокоэффективных методиках обучения надпрофессиональным навыкам XXI века, которые подчеркивают уникальность каждого ребенка и помогают развивать его сильные стороны», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что возможность живого общения в загородном лагере с педагогами высшей школы, работающими на разных направлениях подготовки, а также участие детей в интерактивных квестах, дискуссиях и презентациях помогают росту самооценки ребят и становятся эффективным стимулом к саморазвитию.

Добавим, что в 2022 году во всероссийском этапе конкурса приняло участие 448 работ из 74 регионов РФ.

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