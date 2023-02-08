УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:40

Центр «Горное ущелье» ПАО «ММК» стал одним из победителей всероссийского конкурса организаций отдыха детей

УрБК, Магнитогорск, 16.10.2024. Центр «Горное ущелье», входящий в частное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный комплекс» ПАО «ММК», вошел в число победителей Всероссийского конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в рамках Всероссийского форума организаторов детского отдыха «Большие смыслы-2024», проходившего в Краснодарском крае.

В пресс-службе предприятия рассказали, что в конкурсе приняло участие более 400 организаций, в финал вошло более 60 участников, двое из которых представляли Челябинскую область.

«Эксперты оценивали конкурсные заявки по различным критериям: открытость и доступность информации об организации отдыха детей и их оздоровления на сайте организации; обеспечение безопасности; наличие условий для отдыха и оздоровления детей с ОВЗ и инвалидностью; наличие инфраструктуры для организации воспитательной, образовательной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности; программно-методическое обеспечение деятельности организации отдыха детей и их оздоровления; кадровое обеспечение; создание позитивного имиджа организации», — рассказали в пресс-службе.

Добавим, что конкурс проводится под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации второй года подряд. В 2023 году в число лучших лагерей России вошел другой детский оздоровительно-образовательный центр ПАО «ММК» — «Уральские зори».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.02.2023 Профориентационный проект ММК для детей стал лауреатом федерального конкурса

УрБК, Магнитогорск, 08.02.2023. Профориентационная программа Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО ...

30.01.2023 Детский загородный центр ММК получил диплом Всероссийского конкурса программ и методических кейсов

УрБК, Магнитогорск, 30.01.2023. Проект загородного центра «Уральские зори», который входит в состав Детского ...

28.02.2022 На организацию летнего досуга детей и подростков из Екатеринбурга в 2022 году будет выделено 527 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2022. В 2022 году различными формами отдыха и оздоровления планируется охватить более 149 ...

11.04.2013 В Свердловской области этим летом откроют более 70 детских оздоровительных лагерей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. В 2013 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании ...

23.11.2012 МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» добывало подземную воду без лицензии

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2012. МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» пользовалось недрами без лицензии, ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло27.09.2024Антон Переславцев: Жители получат тепло вовремя
Архив новостей
Октябрь 2024 (397)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18