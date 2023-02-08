Центр «Горное ущелье» ПАО «ММК» стал одним из победителей всероссийского конкурса организаций отдыха детей

УрБК, Магнитогорск, 08.02.2023. Профориентационная программа Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО ...30.01.2023 Детский загородный центр ММК получил диплом Всероссийского конкурса программ и методических кейсов
УрБК, Магнитогорск, 30.01.2023. Проект загородного центра «Уральские зори», который входит в состав Детского ...28.02.2022 На организацию летнего досуга детей и подростков из Екатеринбурга в 2022 году будет выделено 527 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2022. В 2022 году различными формами отдыха и оздоровления планируется охватить более 149 ...11.04.2013 В Свердловской области этим летом откроют более 70 детских оздоровительных лагерей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. В 2013 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании ...23.11.2012 МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» добывало подземную воду без лицензии
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2012. МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» пользовалось недрами без лицензии, ...