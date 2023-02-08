Центр «Горное ущелье» ПАО «ММК» стал одним из победителей всероссийского конкурса организаций отдыха детей

Профориентационный проект ММК для детей стал лауреатом федерального конкурса

УрБК, Магнитогорск, 30.01.2023. Проект загородного центра «Уральские зори», который входит в состав Детского ...

На организацию летнего досуга детей и подростков из Екатеринбурга в 2022 году будет выделено 527 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2022. В 2022 году различными формами отдыха и оздоровления планируется охватить более 149 ...