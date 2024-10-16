УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:00

Сотрудники ММК поздравили с 70-летием детский образовательно-оздоровительный центр «Горное ущелье»

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2025. Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК) поздравили с 70-летием детский образовательно-оздоровительный центр «Горное ущелье». Также в праздничных мероприятиях приняли участие представители администрации города и ветераны центра, сообщает пресс-служба ММК.

«1 июля 1955 года по постановлению завкома металлургического комбината на территории Республики Башкортостан открыл свою первую смену комсомольский оздоровительный лагерь для молодежи. На месте нынешних девяти усовершенствованных корпусов были обычные палатки. В 1957 году лагерь стал пионерским и получил свое название — «Горное ущелье». За прошедшие годы был пройден путь от маленького палаточного лагеря до крупного современного центра детского отдыха. На сегодняшний день «Горное ущелье» находится в составе частного учреждения дополнительного образования ММК (ЧУ ДО ПАО «ММК») и является одним из лучших центров отдыха и образования детей РФ. Ежегодно на территории лагеря отдыхает больше четырех тысяч детей из разных уголков страны. В 2024 году ДООЦ «Горное ущелье» вошел в число 15 победителей Всероссийского конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления», — говорится в сообщении.

На протяжении 70 лет ДООЦ «Горное ущелье» неустанно совершенствовал свою инфраструктуру. На территории лагеря установлены специальные площадки для полезного отдыха, в их числе фотостудия, студии изобразительного и музыкального творчества, трехуровневый веревочный городок «Адреналин», скалодром, конно-спортивная база «Стригунок», стадион с искусственным покрытием, бассейн под открытым небом, интерактивный центр «Техногу.ру» и многое другое. Кроме того, сегодня в «Горном ущелье» успешно реализуются образовательные и досуговые программы, например, программы развития проектной деятельности «Project.mgn 2.0», поддержки детской активности «ЯМогу». В последние 3 года лагерь принимает всё больше заявок для участия в программе «Стажёры», направленной на подготовку юных вожатых от 14 до 17 лет. В этом году их количество достигло рекордных показателей — было подано 348 заявок, 130 человек завершили обучение и работают в лагерях ПАО «ММК» в качестве волонтеров. Педагогический состав лагеря пополняют российские студенческие отряды Челябинской и Оренбургской областей, республик Башкортостан и Карелия.

Гостей мероприятия встретили символы «Горного ущелья» — бурундук и солнце. Сотрудники лагеря провели интерактивную экскурсию по территории, продемонстрировали фотогалерею, запечатлевшую всех выдающихся деятелей детского центра, и в завершение показали театрализованное представление «Виват, Горное ущелье» на стадионе. В честь юбилея ПАО «ММК» подарило лагерю новый автомобиль «GAZelle», а профсоюзный комитет предприятия выделил финансовые средства на приобретение звуковой аппаратуры.

«Хотелось бы поблагодарить руководство ПАО «ММК», которое всегда с пониманием и заботой относится к проблемам лагеря. Благодаря этому сегодня мы обладаем развитой инфраструктурой. Все это было бы невозможно, если бы не энтузиазм и неравнодушие всего нашего коллектива, который всецело отдает себя ради развития нашего лагеря», — отметил директор детского оздоровительно-образовательного комплекса Олег Закиров.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.10.2024 Центр «Горное ущелье» ММК стал одним из победителей всероссийского конкурса организаций отдыха детей

УрБК, Магнитогорск, 16.10.2024. Центр «Горное ущелье», входящий в частное учреждение дополнительного образования ...

11.06.2024 Загородные оздоровительные лагеря ММК за лето планируют принять почти 9 тыс. детей

УрБК, Магнитогорск, 11.06.2024. В загородных оздоровительных лагерях ПАО «ММК» этим летом смогут отдохнуть 8 тыс. 750 ...

25.07.2018 В детском центре «Горное ущелье» завершилась смена под кураторством профсоюза Группы ПАО «ММК»

УрБК. Магнитогорск, 25.07.2018. В детском центре «Горное ущелье» завершилась тематическая Профсоюзная смена, ...

23.07.2018 При поддержке ММК в детском центре «Уральские зори» открыли новое футбольное поле

В детском загородном центре «Уральские зори» (входит в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО ...

03.04.2018 ММК выделил на оздоровление сотрудников и членов их семей более 200 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 03.04.2018. В 2017 году Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил на оздоровление ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (286)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18