Сотрудники ММК поздравили с 70-летием детский образовательно-оздоровительный центр «Горное ущелье»

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2025. Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК) поздравили с 70-летием детский образовательно-оздоровительный центр «Горное ущелье». Также в праздничных мероприятиях приняли участие представители администрации города и ветераны центра, сообщает пресс-служба ММК.



«1 июля 1955 года по постановлению завкома металлургического комбината на территории Республики Башкортостан открыл свою первую смену комсомольский оздоровительный лагерь для молодежи. На месте нынешних девяти усовершенствованных корпусов были обычные палатки. В 1957 году лагерь стал пионерским и получил свое название — «Горное ущелье». За прошедшие годы был пройден путь от маленького палаточного лагеря до крупного современного центра детского отдыха. На сегодняшний день «Горное ущелье» находится в составе частного учреждения дополнительного образования ММК (ЧУ ДО ПАО «ММК») и является одним из лучших центров отдыха и образования детей РФ. Ежегодно на территории лагеря отдыхает больше четырех тысяч детей из разных уголков страны. В 2024 году ДООЦ «Горное ущелье» вошел в число 15 победителей Всероссийского конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления», — говорится в сообщении.



На протяжении 70 лет ДООЦ «Горное ущелье» неустанно совершенствовал свою инфраструктуру. На территории лагеря установлены специальные площадки для полезного отдыха, в их числе фотостудия, студии изобразительного и музыкального творчества, трехуровневый веревочный городок «Адреналин», скалодром, конно-спортивная база «Стригунок», стадион с искусственным покрытием, бассейн под открытым небом, интерактивный центр «Техногу.ру» и многое другое. Кроме того, сегодня в «Горном ущелье» успешно реализуются образовательные и досуговые программы, например, программы развития проектной деятельности «Project.mgn 2.0», поддержки детской активности «ЯМогу». В последние 3 года лагерь принимает всё больше заявок для участия в программе «Стажёры», направленной на подготовку юных вожатых от 14 до 17 лет. В этом году их количество достигло рекордных показателей — было подано 348 заявок, 130 человек завершили обучение и работают в лагерях ПАО «ММК» в качестве волонтеров. Педагогический состав лагеря пополняют российские студенческие отряды Челябинской и Оренбургской областей, республик Башкортостан и Карелия.



Гостей мероприятия встретили символы «Горного ущелья» — бурундук и солнце. Сотрудники лагеря провели интерактивную экскурсию по территории, продемонстрировали фотогалерею, запечатлевшую всех выдающихся деятелей детского центра, и в завершение показали театрализованное представление «Виват, Горное ущелье» на стадионе. В честь юбилея ПАО «ММК» подарило лагерю новый автомобиль «GAZelle», а профсоюзный комитет предприятия выделил финансовые средства на приобретение звуковой аппаратуры.



«Хотелось бы поблагодарить руководство ПАО «ММК», которое всегда с пониманием и заботой относится к проблемам лагеря. Благодаря этому сегодня мы обладаем развитой инфраструктурой. Все это было бы невозможно, если бы не энтузиазм и неравнодушие всего нашего коллектива, который всецело отдает себя ради развития нашего лагеря», — отметил директор детского оздоровительно-образовательного комплекса Олег Закиров.