Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2021 года составила 24,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
Отметим, что по итогам 2020 года показатель составлял 22,2 тыс. руб.
Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июне 2021 года составила 24,5 ...20.07.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...21.06.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях достигла 24,8 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...07.05.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях достигла 24,4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области в ...11.01.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях превысила 22 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области в ...