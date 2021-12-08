Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2021 года составила 24,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что по итогам 2020 года показатель составлял 22,2 тыс. руб.