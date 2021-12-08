УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
08.12.2021

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2021 года составила 24,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что по итогам 2020 года показатель составлял 22,2 тыс. руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.07.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,5 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июне 2021 года составила 24,5 ...

20.07.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

21.06.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях достигла 24,8 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

07.05.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях достигла 24,4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области в ...

11.01.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях превысила 22 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области в ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (310)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18