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07.12.2021

Свердловчане открыли 155 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), говорится на сайте Мосбиржи.

Всего в России зарегистрированы 4,7 млн ИИС. В топ-5 регионов по этому показателю входят Москва (511,6 тыс.), Московская область (289 тыс.), Санкт-Петербург (221,1 тыс.), Свердловская область (154,7 тыс. счетов) и Башкортостан (150,9 тыс. счетов).

Общее число брокерских счетов на Мосбирже в ноябре увеличилось на 1,6 млн, до 26,5 млн. В настоящее время доступ на биржевые рынки имеют 16,2 млн физлиц.

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