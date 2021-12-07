УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
07.12.2021

«Россети Урал» — «Свердловэнерго» предоставили электроэнергию новостройке в Новой Ляле

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» провели технологическое присоединение многоквартирного дома в городе Новая Ляля (Свердловская область). Строительство дома по адресу ул. Сосновый бор, 13 завершено, и в ближайшее время он будет сдан в эксплуатацию, сообщили в департаменте по связям с общественностью «Россети Урал».

Технологические мероприятия были выполнены для обеспечения надежного электроснабжения новостройки, предназначенной для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья. Также это способствует улучшению качества жизни граждан Новолялинского городского округа, чье население превышает 20 тыс. человек.

«Россети Урал» — «Свердловэнерго» предоставили электроэнергию новостройке в Новой Ляле
Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»

Добавим, что новый жилой дом в Новой Ляле, рассчитанный на 40 семей, возводится в соответствии с региональной программой «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.11.2021 Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» обеспечили электроснабжением городской сквер в Верхотурье

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

10.11.2021 Специалисты «Россети Урал» запустили в эксплуатацию электросетевой комплекс Озерского городского округа

УрБК, Челябинск, 10.11.2021. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» сегодня запустили в эксплуатацию ...

29.10.2021 «Россети» — «Урал» провели ремонт оборудования на подстанции «Фарфоровая»

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Специалисты Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» в ...

25.06.2021 «Россети Урал» — «Свердловэнерго» завершили ремонт в распределительных сетях деревни Пинягина Верхотурского городского округа

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

03.09.2020 «Россети» уменьшили число технологических нарушений на сетях компании

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. В компании «Россети» фиксируют снижение количества технологических нарушений в первой ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (310)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18