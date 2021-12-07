Число аптек в России за лето сократилось на 1,5 тыс. единиц

УрБК, Москва, 07.12.2021. В России в июне-сентябре 2021 года закрылись почти 2 тыс. аптек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.
44% закрывшихся аптек — одиночные точки. 27% относятся к региональным сетям, 15% — к малым локальным сетям, 12% — к федеральным.
С учетом открытых точек общее число аптек в России с июня по сентябрь сократилось на 1,5 тыс. единиц.
Эксперты связывают закрытие многих аптек со снижением спроса на лекарства, развитием онлайн-аптек, с внедрением маркировки препаратов и отменой налога на вмененный доход (ЕНВД).
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