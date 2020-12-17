УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Сегодня, 09:18

Как выбрать оптимальную систему налогообложения для бизнеса

Выбор системы налогообложения — один из важнейших этапов на старте бизнеса. От этого зависит налоговая нагрузка и количество отчетности.

Как выбрать оптимальную систему налогообложения для бизнеса

В России 6 основных систем: ОСН, УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент и НПД. Первые две — для юрлиц, остальные — и для ИП.

Предусмотрены такие режимы налогообложения:

1. Общая система налогообложения (ОСН). Подходит для среднего и крупного бизнеса с большим объемом расходов. Ставка налога на прибыль 20%.
2. Упрощенная система налогообложения (УСН). Для малого бизнеса с невысокой долей расходов. Ставка налога от 6% до 15%.
3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Рассчитывается от вмененного дохода в зависимости от вида деятельности.
4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Для сельхозпроизводителей. Ставка 6%.
Патентная система налогообложения. Для индивидуальных предпринимателей. Фиксированный налог в зависимости от вида деятельности.
5. Налог на профессиональный доход (НПД). Для самозанятых. Ставка 4% или 6% в зависимости от вида деятельности.

При выборе системы налогообложения нужно учитывать:

— Вид деятельности. Некоторые системы нельзя применить для определенных сфер.
— Выручку. Есть лимиты годовой выручки для УСН, ЕНВД и патента.
— Расходы. С большой долей расходов выгоднее ОСН. С маленькой — УСН.
— Количество сотрудников. Чем больше персонал, тем меньше подходит упрощенка.
— Налоговые ставки. Они разные для каждой системы.
— Отчетность. На упрощенных системах отчетов гораздо меньше.
— Страховые взносы. На НПД и ЕНВД их можно не платить.

Факторы выбора оптимальной системы налогообложения

При выборе системы налогообложения важно учитывать масштаб и особенности конкретного бизнеса. Это поможет минимизировать налоговую нагрузку.

Ключевыми критериями являются:

— Вид деятельности. Некоторые системы предназначены для определенных сфер. Например, ЕСХН — только для сельхозпроизводителей, патент — для ограниченного перечня услуг. Если планируется расширение, лучше сразу ОСН.
— Количество сотрудников. Чем больше персонал, тем меньше подходит упрощенка. На УСН можно иметь до 100 человек, на патенте — до 15.
— Контрагенты. Если основные партнеры на ОСН, имеет смысл тоже перейти на неё, чтобы оптимизировать НДС за счет взаимовычетов. Но для небольшого бизнеса важнее минимизировать налоги.
— Доход и расходы. С большой долей расходов выгоднее ОСН, с маленькой — УСН.
— Отчетность. На упрощенных режимах ее значительно меньше.
— Региональные налоговые льготы. Их стоит учитывать.

Главное — выбрать такую систему налогообложения, чтобы обеспечить минимальную налоговую нагрузку для конкретного бизнеса. При изменении условий можно оперативно сменить систему.

LdtCKfvkt
Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
17.12.2020 В ФНС России рассказали о законодательных нововведениях в связи с отменой ЕНВД

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2020. Начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской ...

01.10.2019 Отмена ЕНВД приведет к сокращению доходов российских муниципалитетов

Директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин в ...

01.10.2019 Отмена ЕНВД приведет к сокращению доходов российских муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Директор института финансов и права Уральского государственного экономического ...

01.10.2019 Налоговая нагрузка работающих на ЕНВД предприятий может вырасти в три раза

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Председатель Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите Уральской ...

15.06.2012 Совет Федерации РФ одобрил закон об упрощенной патентной схеме налогообложения

УрБК, Москва, 15.06.2012. Совет Федерации РФ одобрил закон, расширяющий упрощенную систему налогообложения на основе ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (675)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18