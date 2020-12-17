Как выбрать оптимальную систему налогообложения для бизнеса

Выбор системы налогообложения
— один из важнейших этапов на старте бизнеса. От этого зависит налоговая нагрузка и количество отчетности.
В России 6 основных систем: ОСН, УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент и НПД. Первые две — для юрлиц, остальные — и для ИП.
Предусмотрены такие режимы налогообложения:
1. Общая система налогообложения (ОСН). Подходит для среднего и крупного бизнеса с большим объемом расходов. Ставка налога на прибыль 20%.
2. Упрощенная система налогообложения (УСН). Для малого бизнеса с невысокой долей расходов. Ставка налога от 6% до 15%.
3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Рассчитывается от вмененного дохода в зависимости от вида деятельности.
4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Для сельхозпроизводителей. Ставка 6%.
Патентная система налогообложения. Для индивидуальных предпринимателей. Фиксированный налог в зависимости от вида деятельности.
5. Налог на профессиональный доход (НПД). Для самозанятых. Ставка 4% или 6% в зависимости от вида деятельности.
При выборе системы налогообложения нужно учитывать:
— Вид деятельности. Некоторые системы нельзя применить для определенных сфер.
— Выручку. Есть лимиты годовой выручки для УСН, ЕНВД и патента.
— Расходы. С большой долей расходов выгоднее ОСН. С маленькой — УСН.
— Количество сотрудников. Чем больше персонал, тем меньше подходит упрощенка.
— Налоговые ставки. Они разные для каждой системы.
— Отчетность. На упрощенных системах отчетов гораздо меньше.
— Страховые взносы. На НПД и ЕНВД их можно не платить.Факторы выбора оптимальной системы налогообложения
При выборе системы налогообложения важно учитывать масштаб и особенности конкретного бизнеса. Это поможет минимизировать налоговую нагрузку.
Ключевыми критериями являются:
— Вид деятельности. Некоторые системы предназначены для определенных сфер. Например, ЕСХН — только для сельхозпроизводителей, патент — для ограниченного перечня услуг. Если планируется расширение, лучше сразу ОСН.
— Количество сотрудников. Чем больше персонал, тем меньше подходит упрощенка. На УСН можно иметь до 100 человек, на патенте — до 15.
— Контрагенты. Если основные партнеры на ОСН, имеет смысл тоже перейти на неё, чтобы оптимизировать НДС за счет взаимовычетов. Но для небольшого бизнеса важнее минимизировать налоги.
— Доход и расходы. С большой долей расходов выгоднее ОСН, с маленькой — УСН.
— Отчетность. На упрощенных режимах ее значительно меньше.
— Региональные налоговые льготы. Их стоит учитывать.
Главное — выбрать такую систему налогообложения, чтобы обеспечить минимальную налоговую нагрузку для конкретного бизнеса. При изменении условий можно оперативно сменить систему.
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