ЕВРАЗ выделил более 100 млн рублей на создание медицинского диагностического центра в Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. ЕВРАЗ направил более 100 млн руб. на создание диагностического центра по раннему выявлению онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы в Качканаре. Деньги выделены в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключенного горно-металлургическим холдингом, правительством Свердловской области и администрацией Качканара, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Центр будет находиться в центральной городской больнице Качканара. Он был создан по решению губернатора Свердловской области и регионального минздрава.



«Сегодня, во время пандемии, забота о здоровье и ранняя диагностика заболеваний особенно важны. ЕВРАЗ уделяет большое внимание здоровью своих сотрудников, и нам важно, чтобы не только они, но и все жители Качканара могли воспользоваться качественной медицинской помощью», — подчеркнул исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.







Глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев отметил, что обеспечение доступности и качества медицины в малых городах — это один из приоритетов для органов власти. Немалую роль в развитии здравоохранения Качканара сыграли федеральные и региональные программы, подчеркнул он.



Качканар является единственным городом на Среднем Урале с населением меньше 50 тыс. человек, где центральная городская больница обладает таким диагностическим оборудованием, подчеркнул региональный министр здравоохранения Андрей Карлов.



«Качканарцам стала доступна ранняя диагностика заболеваний и, как следствие, возможность своевременно начать лечение. Новое оборудование появилось благодаря социальному партнерству правительства области, администрации города и ЕВРАЗа. Очень важно, что компания заботится о населении города, где расположено ее предприятие», — заметил он.







Для медцентра уже закуплено оборудование, направленное на раннюю диагностику заболеваний: компьютерный рентгеновский томограф, цифровой флюорограф, система эндоскопической визуализации для гастроскопии, диагностическая ультразвуковая система с кардиодатчиком, дерматоскоп, ламинарный шкаф, цифровой маммограф, видеогастроскоп, система эндоскопической визуализации для колоноскопии, видеоколоноскоп, наркозно-дыхательный аппарат, шкаф для хранения эндоскопов. Помимо этого, приобретена медицинская мебель и отремонтированы помещения.



Для работы в отдаленных участках оборудован передвижной рентгенодиагностический кабинет с диагностическим маммографическим оборудованием на базе КАМАЗа.



Также в рамках подписанного соглашения более 750 млн руб. отчислений ЕВРАЗа будет направлено на строительство ледового Дворца спорта, улучшение коммунального хозяйства, благоустройство парковых зон и дворовых территорий, ремонт образовательных и социально важных объектов. ЕВРАЗ берет на себя и строительство ледовых городков в Качканаре и поселке Валериановск, подготовку и проведение празднования 65-летия Качканара.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа