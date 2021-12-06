В Свердловской области выявлено 682 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 682 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 декабря 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 183 тыс. 429 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 33 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 627. За сутки из больниц выписано 476 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 159 тыс. 697 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 32 тыс. 136 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 833 тыс. 749 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 184 летальных случая (всего 282 тыс. 462), выздоровели 28 тыс. 070 человек (всего 8 млн 530 тыс. 476).