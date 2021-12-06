УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
06.12.2021

На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 348 рабочих и 187 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Сегодня, 6 декабря, очищать улицы уральской столицы от снега и последствий заморозков после оттепели вышли 348 сотрудников коммунальных служб и 187 единиц спецтехники. На совещании, посвященном содержанию городских территорий, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов поставил коммунальщикам задачу: уделять особое внимание очистке пешеходных зон, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В предыдущие сутки на улицах города трудилось 438 дорожных рабочих и 319 спецмашин. Для предотвращения появления гололедицы специалисты прометали тротуары города в ручном режиме и с помощью техники, чтобы убрать с поверхности пешеходных зон влагу и наледь.

За период с 3 по 5 декабря из города вывезено более 5 тыс. т снега. Для обработки дорог и тротуаров использовано 170 т реагентов и 187 т песка.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.12.2021 На уборке улиц Екатеринбурга 3 декабря работают 170 единиц спецтехники и 329 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают борьбу с последствиями нетипичной для ...

26.11.2021 На очистке Екатеринбурга от снега сегодня работает 358 рабочих и 176 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. По личному поручению главы города Алексея Орлова уборка улиц Екатеринбурга от снега и ...

11.11.2021 Уборку на улицах Екатеринбурга сегодня ведут 334 человека и 136 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. На очередном совещании, посвященном ежедневной уборке улиц Екатеринбурга, коммунальные ...

08.11.2021 В Екатеринбурге на уборке улиц сегодня занято 325 рабочих и 116 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Коммунальные службы проводят уборку объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга в ...

23.12.2020 Из Екатеринбурга за декабрь вывезено 50 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. С улиц Екатеринбурга на специализированные полигоны с начала декабря было вывезено 50 ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (309)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18