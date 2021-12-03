Двое жителей Кушвы вымогали дань у автосервиса и похитили автомобиль его сотрудника

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. В Кушве задержаны двое местных жителей, которые вымогали дань у автосервиса, разбили окно в квартире одного из его сотрудников, а также похитили его автомобиль. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с предметом, используемым в качестве оружия», сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По данным полиции, двое мужчин требовали с работников местного сервиса платить им деньги, чтобы избежать проблем. Предприниматели ответили отказом.



Вскоре после этого в ночное время злоумышленники разбили окна квартиры одного из механиков. Еще через некоторое время они напали на этого же сотрудника, когда он возвращался домой на личном автомобиле. Угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, обвиняемые вытащили его из салона, избили и уехали на машине потерпевшего.



«Задержали любителей чужого добра в один день по месту их нахождения. Фигурантами оперативной разработки стали ранее неоднократно судимый гражданин, 1978 года рождения и его ровесник. Первый в местах лишения свободы провел в совокупности 17 лет. В последний раз освободился условно-досрочно из ИК № 47 Каменска-Уральского. Оба задержанных арестованы. Орудие преступления и похищенная иномарка полицией у подозреваемых изъяты», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



За разбой обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.