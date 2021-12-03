УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
03.12.2021

Двое жителей Кушвы вымогали дань у автосервиса и похитили автомобиль его сотрудника

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. В Кушве задержаны двое местных жителей, которые вымогали дань у автосервиса, разбили окно в квартире одного из его сотрудников, а также похитили его автомобиль. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с предметом, используемым в качестве оружия», сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным полиции, двое мужчин требовали с работников местного сервиса платить им деньги, чтобы избежать проблем. Предприниматели ответили отказом.

Вскоре после этого в ночное время злоумышленники разбили окна квартиры одного из механиков. Еще через некоторое время они напали на этого же сотрудника, когда он возвращался домой на личном автомобиле. Угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, обвиняемые вытащили его из салона, избили и уехали на машине потерпевшего.

«Задержали любителей чужого добра в один день по месту их нахождения. Фигурантами оперативной разработки стали ранее неоднократно судимый гражданин, 1978 года рождения и его ровесник. Первый в местах лишения свободы провел в совокупности 17 лет. В последний раз освободился условно-досрочно из ИК № 47 Каменска-Уральского. Оба задержанных арестованы. Орудие преступления и похищенная иномарка полицией у подозреваемых изъяты», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

За разбой обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.07.2019 Двоих жителей Арамили будут судить за разбойное нападение на центр микрозаймов в Асбесте

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Двое жителей Арамили обвиняются в разбойном нападении на микрофинансовую организацию ...

08.10.2018 Двое екатеринбуржцев обвиняются в грабежах и разбойных нападениях на водителей грузовиков

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев утвердил обвинительное ...

16.11.2015 В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в вооруженном нападении на магазин «Оптика»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2015. В Екатеринбурге задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на магазин ...

17.12.2012 Задержаны инкассаторы, совершившие разбойное нападение в «Гринвиче»

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2012. Полиция Екатеринбурга задержала двух работников Росинкассации, совершивших в минувшую ...

05.02.2010 По факту вооруженного ограбления офиса в Деловом и выставочном центре возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2010. По факту вооруженного ограбления офиса Делового и выставочного центра возбуждено ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18