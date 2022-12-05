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В Свердловской области на станции «Полевской» двое железнодорожников похитили более 5 тонн металлолома

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Два железнодорожника на станции «Полевской» по предварительному сговору похитили из грузовых вагонов 5 тыс. 100 кг лома черных металлов. Ущерб, причиненный РЖД, превысил 119 тыс. руб., сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Подозреваемые признались в содеянном и пояснили, что первое хищение совершили 6 апреля прошлого года. За похищенный металлолом весом 1 тыс. 600 кг, который они после кражи спрятали в лесу, а ночью вывезли на автомобиле, им удалось выручить 35 тыс. 416 руб.

Далее, в период с 22 апреля по 22 мая, действуя по той же схеме, подельники похитили еще 3 тыс. 500 кг металлолома, выручив за него 74 тыс. руб.

В отношении каждого злоумышленника следственным подразделением Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский было возбуждено четыре уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

В настоящее время уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Полевской городской суд Свердловской области для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
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