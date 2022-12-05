В Свердловской области на станции «Полевской» двое железнодорожников похитили более 5 тонн металлолома

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В октябре 2022 сотрудники ведомства задержали на станции Екатеринбург-Пассажирский трех ...07.12.2018 В Свердловской области руководители потребительского кооператива «Актив» обвиняются в хищении у граждан 1,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...06.04.2018 Жителя Свердловской области будут судить за кражу металла из вагонов грузовых составов
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Нижнем Тагиле транспортная полиция направила в суд уголовное дело в отношении жителя ...24.05.2017 Жителя Богдановича обвиняют в хищении железнодорожного имущества массой 300 кг
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2017. В Богдановиче завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, ...17.11.2015 В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ФПК
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2015. В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ...