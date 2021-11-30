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30.11.2021

Судебные приставы арестовали Mitsubishi Carisma у жителя Карпинска из-за долгов по налогам

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. В Карпинске сотрудники межрайонной инспекции ФНС России № 14 по Свердловской области совместно со службой судебных приставов на основании исполнительного производства арестовали Mitsubishi Carisma местного жителя. Мужчина накопил задолженность по налогам и страховым взносам на сумму 60 тыс. руб., сообщает региональное Управление ФНС России.

О необходимости уплаты задолженности житель Карпинска был проинформирован своевременно, однако долг в отведенные по закону сроки не погасил. Представители ФНС обратились в суд с целью принудительного взыскания. Соответствующий судебный приказ был направлен в службу судебных приставов, которые арестовали транспортное средство должника.

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