В Свердловской области объявлен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В ряде муниципалитетов Свердловской области из-за африканской чумы свиней введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Теперь любой факт выявления данной болезни будет относиться к ЧС межмуниципального характера. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.



В документе упоминаются Камышлов (муниципальный район и городской округ), Богданович, Сухой Лог и Пышма.



Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации необходимо выполнить оценку ущерба, который понесли сельхозпроизводители из-за чумы. Вместе с органами местного самоуправления требуется разработать план, который позволит минимизировать ущерб от последствий заболевания животных. Также на него возложены обязанности, предусмотренные приказом «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение и ликвидацию очагов африканской чумы свиней».



Напомним, что первое сообщение о падеже животных поступило в региональное Управление Россельхознадзора 27 сентября. В частном подсобном хозяйстве села Калиновское Камышловского района погибло три свиньи. Пробы, взятые ветеринарами, выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС).



В ходе оперативных мероприятий в связи со вспышкой вируса африканской чумы свиней в лесу Камышловского района была обнаружена свалка свиных туш. Пробы, взятые ветеринарами, выявили заражение всех 37 животных вирусом.



Впоследствии специалисты выяснили, что причиной заражения стали пищевые отходы из столовой военной части, которыми кормили животных.