В Камышловском районе обнаружена свалка свиных туш, зараженных чумой

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. В ходе оперативных мероприятий в связи со вспышкой вируса африканской чумы свиней в лесу Камышловского района была обнаружена свалка свиных туш. Пробы, взятые ветеринарами, выявили заражение всех 37 животных вирусом. Для подтверждения диагноза пробы направили на повторный анализ в ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области, первое сообщение о падеже животных поступило 27 сентября. В частном подсобном хозяйстве села Калиновское Камышловского района погибло три свиньи. Пробы, взятые ветеринарами, выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС). В соответствии с правилами межведомственного взаимодействия, пробы были перенаправлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимире, где специалисты подтвердили диагноз АЧС.
В результате работы с местными жителями, проведенной сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области, выяснилось, что причиной заражения стали пищевые отходы из столовой военной части, которыми кормили животных.
По распоряжению губернатора региона с 28 сентября 2021 года на территории частного хозяйства, где была зафиксирована вспышка АЧС, установлен карантин для предотвращения распространения заболевания.
Сотрудники областного Управления Россельхознадзора совместно с представителями департамента ветеринарии Свердловской области начали реализацию комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами, в том числе дезинфекционные работы для полного уничтожения возбудителя АЧС. В мероприятиях задействованы также сотрудники МЧС, полицейские и ветеринары. Проводится подворовый обход и перепись животных в тех домовладениях, которые попали в санитарную зону. Также на территории был установлен режим пропусков.
В связи с обнаружением свалки зараженных свиных туш 30 сентября, Управление Россельхознадзора инициировало процедуру по отчуждению поголовья свиней и продукции свиноводства из очага и угрожаемой зоны АЧС.
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