В Свердловскую область поставили 2 тонны зараженных киви из Ирана

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило на одном из ...29.10.2024 Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 1,3 тонн зараженных томатов
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...18.03.2024 В Екатеринбурге обнаружили 4 тонны зараженных турецких апельсинов
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в ...03.08.2020 Челябинский Россельхознадзор уничтожил 14,5 тонны зараженных нектаринов
УрБК, Челябинск, 03.08.2020. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили вредителя — ...10.12.2013 В аэропорту Кольцово пресечена поставка более 2 тыс. зараженных цветов из Чехии
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2013. В пункте пропуска аэропорта Кольцово пресечена поставка более 2 тыс. зараженных цветов ...