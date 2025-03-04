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В Свердловскую область поставили 2 тонны зараженных киви из Ирана

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В Свердловскую область завезли 2 т зараженных киви из Ирана, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время осмотра инспектор ведомства заметил карантинного вредителя. Он передал образец фрукта в лабораторию Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», где исследование подтвердило наличие тутовой щитовки.

Отмечается, что эти вредители распространяются через посадочный материал. При этом они не представляют опасности для человека. Перед употреблением в пищу фрукты достаточно тщательно промыть.

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора разрешило продажу данной продукции.
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