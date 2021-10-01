В Екатеринбурге обнаружили 4 тонны зараженных турецких апельсинов

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в Екатеринбурге партию апельсинов из Турции общим весом 4,3 т, зараженную карантинным вредителем — красной померанцевой щитовкой. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»



«В связи с тем, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, данная продукция разрешена для реализации на территории Свердловской области», — пояснили в ведомстве.



Отметим, что с начала года это уже третий случай выявления красной померанцевой щитовки. Ранее она была обнаружена в 18 т мандаринов из Пакистана и в 5 т апельсинов из Египта.