В Екатеринбурге обнаружили 4 тонны зараженных турецких апельсинов

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. В ходе оперативных мероприятий в связи со вспышкой вируса африканской чумы свиней в ...03.08.2020 Челябинский Россельхознадзор уничтожил 14,5 тонны зараженных нектаринов
УрБК, Челябинск, 03.08.2020. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили вредителя — ...21.10.2016 В России образовался дефицит апельсинов
УрБК, Москва, 21.10.2016. В России потребительские цены на апельсины в сентябре выросли на 15,7%, по данным Росстата. ...08.12.2015 Доля турецких продуктов в структуре продовольственного импорта Свердловской области составляет 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2015. Турецкие продукты в 2015 году составляют всего 0,2% от общего объема импорта ...23.11.2010 Более 27 тонн красной икры задержано в аэропорту Хабаровска
В первой половине ноября специалисты управления Россельхознадзора задержали в аэропорту Хабаровска из-за несоответствия ...