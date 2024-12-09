C начала года на Урал импортировали почти 4 тыс. тонн мандаринов

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. С начала года уральские производители экспортировали почти 200 т мороженого общей ...23.04.2024 Уральские производители в начале года экспортировали более тысячи тонн майонеза на сумму почти 1,3 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Уральские предприятия экспортировали за январь-февраль 2024 года более 9,5 тыс. т ...16.04.2024 За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 тонн тропических фруктов на общую сумму 37 тыс. долларов США
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 т тропических фруктов общей стоимостью ...27.02.2024 С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...10.11.2023 Объем поставок цитрусовых из Узбекистана на Урал сократился на 25%
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. С начала 2023 года на Урал из-за рубежа привезли более 75 тыс. т фруктов и овощей. 87% ...