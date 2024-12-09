C начала года на Урал импортировали почти 4 тыс. тонн мандаринов

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В Свердловскую область поступила партия мандаринов весом более 20 т. Всего с начала года в уральский регион импортировали почти 4 тыс. т мандаринов на сумму 440 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года весовой объем этой продукции вырос в 3,5 раза, а стоимостной — почти в 4 раза, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Также на Урал ввезли 1,8 тыс. т лимонов, более 870 т помело и грейпфрутов, 60 т апельсинов и более 300 кг лайма.



Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что всего с учетом мандаринов отгружено около 6,5 тыс. т цитрусовых общей стоимостью более 720 млн руб. Большая часть поставок идет из Китая, Турции и Узбекистана.



«Пик поставок пришелся на февраль — 1,6 тыс. т на сумму более 170 млн руб. По сравнению с прошлым годом рост в физическом выражении в 5 раз. Отмечу, что с марта объемы ввоза цитрусовых начинают значительно снижаться, в июне-июле объемы минимальные, в августе начинают снова расти. Так, за последние два месяца уральские таможенники оформили импорт 1,8 тыс. т цитрусовых», — уточнил А. Фролов.