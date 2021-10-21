Свердловское правительство утвердило план по профилактике африканской чумы свиней

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. На территории ЗАТО Свободный установили ограничительные мероприятия из-за выявленного ...

В ЗАТО Свободный ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Распоряжение об установлении ограничительных мер из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Свердловской ...

Свердловский губернатор ввел в регионе карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в Нижнем Тагиле

В Свердловской области утвержден план по предупреждению и распространению африканской чумы свиней

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. В Свердловской области утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы по предупреждению и ...