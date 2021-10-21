Свердловское правительство утвердило план по профилактике африканской чумы свиней

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. На территории ЗАТО Свободный установили ограничительные мероприятия из-за выявленного ...18.10.2021 В городе Коркино ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
УрБК, Челябинск, 18.10.2021. В городе Коркино (Челябинская область) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки ...07.10.2021 В Свердловской области объявлен режим ЧС из-за африканской чумы свиней
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В ряде муниципалитетов Свердловской области из-за африканской чумы свиней введен режим ...04.12.2020 Свердловский губернатор ввел в регионе карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в Нижнем Тагиле
Распоряжение об установлении ограничительных мер из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Свердловской ...09.01.2018 В Свердловской области утвержден план по предупреждению и распространению африканской чумы свиней
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. В Свердловской области утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы по предупреждению и ...