УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:42

Свердловское правительство утвердило план по профилактике африканской чумы свиней

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Правительство Свердловской области утвердило план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории региона в 2024-2026 годах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В соответствии с планом, помимо прочего, свердловские ветеринары должны будут регулярно брать образцы крови у домашних свиней и диких кабанов (включая павших животных) на предмет выявления вируса АЧС. Участникам отрасли запрещено скармливать животным пищевые отходы без предварительной термической обработки.

Ответственным за выполнение плана лицом назначен заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Вспышки АЧС на территории региона были, в частности, зафиксированы в 2022 и 2021 годах. Тогда был объявлен режим ЧС.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.10.2021 В ЗАТО Свободный ввели карантин из-за африканской чумы свиней

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. На территории ЗАТО Свободный установили ограничительные мероприятия из-за выявленного ...

18.10.2021 В городе Коркино ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

УрБК, Челябинск, 18.10.2021. В городе Коркино (Челябинская область) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки ...

07.10.2021 В Свердловской области объявлен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В ряде муниципалитетов Свердловской области из-за африканской чумы свиней введен режим ...

04.12.2020 Свердловский губернатор ввел в регионе карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в Нижнем Тагиле

Распоряжение об установлении ограничительных мер из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Свердловской ...

09.01.2018 В Свердловской области утвержден план по предупреждению и распространению африканской чумы свиней

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. В Свердловской области утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы по предупреждению и ...

Популярные новости
Вчера, 10:43В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (70)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18