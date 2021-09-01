«Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для пенсионеров в «Эрмитаж-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Компания «Атомстройкомплекс» организовала экскурсию для своих заслуженных сотрудников, которые вышли на пенсию, сообщает пресс-служба застройщика.
«В День пожилого человека для не стареющих душой и сердцем друзей компании «Атомстройкомплекс» состоялась экскурсия в недавно открывшийся центр «Эрмитаж-Урал». Место встречи выбрано не случайно: компания осуществила реконструкцию исторического особняка и построила современный пристрой, кардинально изменивший и увеличивший возможности здания. В настоящее время, наряду с постоянной экспозицией, здесь представлена временная выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Государственного Эрмитажа «От романтизма к импрессионизму», — говорится в сообщении.
После экскурсии пенсионеров поздравили в офисе компании: за дружеским обедом участники мероприятия делились новостями и с удовольствием общались с коллегами, с кем много лет проработали вместе.
«Искренне благодарю Вас за годы плодотворной и ответственной деятельности на предприятии. Мы высоко ценим ваши знания, опыт, компетенции и вклад в работу коллектива. Результаты наших общих трудов навсегда вписаны в историю Екатеринбурга и будут радовать поколения горожан! От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть рядом с вами всегда будут близкие, любимые люди, а в вашем доме царят гармония и счастье!» — пожелал коллегам гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.
Накануне представители компании-застройщика побывали в комплексном центре социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района Екатеринбурга, который поддерживают со дня его образования.
«Строители помогают нам постоянно. У нас проживают тяжелые пожилые люди с инвалидностью. Своей поддержкой компания улучшает качество их жизни. «Атомстройкомплекс» нас не оставляет без внимания, идет навстречу по любому обращению. Несколько раз в год приезжают с теми подарками, которые особенно необходимы, помогают в благоустройстве, решают бытовые задачи, устраивают праздники с чаепитиями. Это так важно для обитателей нашего дома, многие из которых — одиноки. Они ждут этих встреч и человеческого общения. Спасибо!» — поблагодарила партнеров директор центра «Малахит» Надежда Толстоброва.
Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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