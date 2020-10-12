В России действуют налоговые льготы на грузовики пятого экологического класса

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В России действует новая налоговая льгота, касающаяся грузовиков пятого экологического класса, произведенных после 1 января 2020 года. Раньше льготы по транспортному налогу распространялись только на автобусы пятого экологического класса. Об этом сообщил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.
«Традиционно ежегодно меняется перечень дорогостоящих автомобилей, по которым налог исчисляется с повышающим коэффициентом. В прошлом периоде, в 2019 году, было 1 тыс. 200 позиций таких автомобилей, в этом году — 1 тыс. 300», — добавил он.
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