В Свердловской области выявлено 526 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 сентября 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 138 тыс. 929 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 43 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 290. За сутки из больниц выписано 475 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 128 тыс. 016 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 23 тыс. 888 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 511 тыс. 026 человек. За сутки зафиксировано 867 летальных случаев (всего 207 тыс. 255), выздоровели 18 тыс. 826 человек (всего 6 млн 672 тыс. 767).