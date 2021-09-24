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24.09.2021

Новостройки за два года подорожали на 33%

Новостройки за два года подорожали на 33%Средняя цена предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за последние три месяца увеличилась на 5,3% и достигла 101,7 тыс. руб. за кв. м., говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».

За 12 месяцев квартиры на первичном рынке уральской столицы подорожали на 20,4%, за 24 месяца — на 33,3%. В сентябре 2019 года средняя цена «квадрата» в городе составляла 76,3 тыс. руб.

Предварительные итоги III квартала (аналитики подводят их за неделю до окончания сентября — прим. ред.) показывают, что в городе по-прежнему быстрее всего дорожает малогабаритное жилье. Так, средняя цена квадратного метра в однокомнатных квартирах с июля по сентябрь 2021 года увеличилась на 6,6%, в двухкомнатных — на 4,7%, в трехкомнатных — на 4,4%.

В настоящее время средняя стоимость «однушки» в Екатеринбурге составляет 4 млн 594 тыс. руб. (по итогам II квартала 2021 года — 4 млн 310 тыс. руб.). Двухкомнатные квартиры стоят 6 млн 380 тыс. руб. (три месяца назад — 6 млн 177 тыс. руб.), трехкомнатные — 8 млн 756 тыс. руб. (было 8 млн 328 тыс. руб.).

Если же рассматривать ситуацию в «территориальном разрезе», то можно отметить, что в III квартале цены больше всего выросли в первом ценовом поясе (микрорайоны, приближенные к центру города) — на 6,2%. В четвертом поясе (отделенные территории) показатель увеличился на 5,8%, во втором — на 5,2%, в центре города — на 5,1%, в третьем поясе — на 2,9%.

«Квартиры класса «эконом» за последние три месяца подорожали на 5,9%, «комфорт» — на 5,8%, «бизнес» — на 5,7%. В премиальном классе цены снизились на 0,3%», — сообщил руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин.

Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция с участием уральских застройщиков. В ходе мероприятия девелоперы спрогнозировали завершение активной фазы роста цен на первичном рынке жилья.

Так, коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков допустил, что в этом году возможна ситуация, когда отдельные новостройки будут дешеветь в пределах 5-7%. В 2022 году, по его мнению, ситуация стабилизируется.

В свою очередь, директор по продажам Брусники Максим Молодцов пока не видит предпосылок для падения цен.

«Сейчас нет тенденций, что себестоимость строительных работ будет снижаться. Поэтому цена жилья в будущем сохранится в том же диапазоне с поправкой на инфляцию», — считает М. Молодцов.

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин достаточно сдержанно оценивает текущую ситуацию на рынке новостроек Екатеринбурга.

«Не думаю, что можно говорить о глобальном спаде. Скорее всего, нас ждет замедление темпов покупки жилья. Наша экономика достаточно хорошо себя чувствует по сравнению с предыдущими кризисами. Немало людей имеют финансовые возможности приобрести квартиру. Конечно, часть сделок перетечет на вторичный рынок. Также можно спрогнозировать увеличение срока экспозиции дорогой недвижимости. Однако в целом любая квартира найдет покупателя и в этом году, и в следующем», — полагает Е. Болотин.

Отметим, что динамика цен на новостройки в Екатеринбурге во многом будет зависеть от ситуации на ипотечном рынке. Из-за ужесточения условий льготных госпрограмм и повышения ключевой ставки ЦБ число выданных жилищных кредитов на Среднем Урале начало стремительно сокращаться.

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