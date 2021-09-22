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22.09.2021

Ипотечный пузырь начал сдуваться

Ипотечный пузырь начал сдуватьсяИпотечный рынок Свердловской области замедляется: в августе в регионе был выдан 4 тыс. 671 жилищный кредит, что на 17% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 2%, отмечают аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Отметим, что в целом по стране в августе банки выдали 135 тыс. кредитов. За месяц показатель снизился на 4%, за год — на 14%.

Уральские застройщики также фиксируют сокращение числа выданных ипотечных кредитов в начале II полугодия.

«В I полугодии в Свердловской области было оформлено около 33,5 тыс. жилищных кредитов. Это на 45% больше уровня соответствующего периода 2020 года. Ажиотажный спрос наблюдался из-за роста цен на жилье и приближения сроков завершения госпрограммы поддержки ипотечного рынка. После изменения условий льготной ипотеки ситуация изменилась — на рынке жилищного кредитования начался спад», — заявил сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель подразделения управления продажами компании Брусника Максим Молодцов.

Напомним, что в начале июня президент РФ Владимир Путин анонсировал продление программы «Ипотека с господдержкой» для всех регионов России до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и урезанием кредитного лимита до 3 млн руб.

Еще одна причина охлаждения ипотечного рынка — рост рыночных ставок по жилищным кредитам на фоне ужесточения кредитно-денежной политики в РФ.

Удорожание ипотеки стимулирует застройщиков искать новые инструменты привлечения клиентов.

«Прямой зависимости между динамикой ключевой ставки и активностью покупателей на рынке жилья нет. Есть немало примеров, когда ипотека дорожала, но при этом число сделок увеличивалось. В период ужесточения монетарной политики более активно используются другие инструменты стимулирования активности граждан. Их можно условно разделить на внутренние, внешние, комбинированные. Например, у нас в Бруснике есть всякие рассрочки, отсрочки, трейд-ин, выкуп и другие механизмы», — добавил М. Молодцов.

Еще одной причиной замедления ипотечного рынка является негативная динамика реальных доходов населения.

«В последнее время мы видели длительный период экономической стагнации. Реальные доходы населения в этот период оставались на том же уровне или даже снижались. Хорошие результаты рынка жилья во многом были связаны с низкими ставками по ипотеке. На мой взгляд, в условии стагнации данный ресурс имеет ограниченный по времени эффект», — считает коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин полагает, что замедление ипотечного рынка косвенно связано с ситуаций на рынке строительных материалов.

«Удорожание стройматериалов, металлоконструкций увеличило себестоимость реализации девелоперских проектов. Это стало одной из причин роста цен на жилье в России. В Центробанке для борьбы с инфляцией предложили свернуть госпрограмму «Ипотека с господдержкой». Руководство страны выбрало более мягкий вариант — ужесточить условия выдачи льготных кредитов. В результате многие граждане торопились оформить ипотеку на старых условиях до 1 июля», — сообщил Е. Болотин.

По оценкам экспертов, в ближайшие месяцы ситуация на ипотечном рынке вряд ли изменится в лучшую сторону. Многие заемщики, которые изначально планировали взять кредит осенью или зимой текущего года, совершили сделку в летний период. Поэтому сейчас на рынке гораздо меньше покупателей, чем раньше.

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