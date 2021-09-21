Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за год сократилось на 17%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Жители Свердловской области в августе 2021 года оформили 4 тыс. 671 ипотечный кредит. Это на 2% меньше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 17%.
Отметим, что в целом по стране в августе банки выдали 135 тыс. кредитов. За месяц показатель снизился на 4%, за год — на 14%.
«Ипотечное кредитование пошло на спад сразу после завершения с июля программы льготного кредитования по старым условиям. Также на снижение выдач повлиял рост ключевой ставки, который привел к повышению процентных ставок», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
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