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Мосты к «Иннопрому» и юбилею

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 26 мая 2021 года провел объезд по ключевым дорожным объектам города, на которых сейчас ведутся работы. В ходе ревизии градоначальник озвучил окончательные сроки открытия нескольких мостов: Макаровского, а также по улицам Бебеля и Блюхера. После завершения всех работ пропускная способность улично-дорожной сети города значительно вырастет.

Вместе с А. Орловым в объезде принимали участие замглавы города Алексей Бубнов и глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. В ходе выездного совещания Алексей Орлов в первую очередь поднял тему досрочного открытия моста на улице Бебеля.

Мосты к «Иннопрому» и юбилею

Градоначальник ранее распорядился открыть путепровод на десять дней раньше запланированного срока в связи с грядущим проведением международной промышленной выставки «Иннопром-2021». В этой связи полноценное автомобильное движение через мост возобновится с 4 июля 2021 года.

«В настоящий момент подрядчики убирают выравнивающий и основной слои бетонного покрытия: уже заменено 2,8 тыс. кв. метров старого асфальтобетона. После этого специалисты приступят к замене деформационных швов», — написал Алексей Орлов в своем Instagram-профиле по итогам объезда.

Еще одной темой совещания стала реконструкция Макаровского моста, которая проходит на протяжении нескольких лет. По факту специалисты с 2017 года ведут строительство нового моста без полного перекрытия путепровода. В настоящее время на мосту ведутся завершительные работы по возведению второй половины конструкции. По словам Алексея Орлова, автомобильное движение по Макаровскому мосту будет запущено в конце октября 2021 года.

Сложнее оказалась ситуация с ремонтом моста на улице Блюхера. Еще в конце апреля 2021 года Алексей Бубнов отмечал критическое состояние, в котором находится путепровод.

«Ремонт путепровода включает в себя замену конструктивных элементов ездового полотна: асфальтобетонного покрытия, защитного, гидроизоляционного и выравнивающего слоев, а также замену деформационных швов, которые за длительный период эксплуатации пришли в негодность. После вскрытия последних элементов выяснилось, что они находятся в еще худшем состоянии, чем это предполагалось до начала проведения работ», — рассказывал замглавы Екатеринбурга.

Мосты к «Иннопрому» и юбилею

Впрочем, Алексей Орлов по итогам объезда отметил, что мост все-таки удастся открыть после ремонта немного раньше запланированного срока — 25 августа вместо 1 сентября.

«К сожалению, технология ремонта этого моста не предполагает организацию реверсивного движения — будет страдать качество», — отметил градоначальник.

Вместе с тем власти Екатеринбурга не планируют полностью перекрывать Калиновский мост, в районе которого запланировано строительство новой развязки. Ожидается, что реализация масштабного проекта начнется во II полугодии 2020 года.

«Калиновский мост во время реконструкции мы полностью не будем закрывать. Очень надеемся, что к юбилею Екатеринбурга в 2023 году новая развязка будет построена», — подчеркнул глава Екатеринбурга.

Как сообщал УрБК, новая развязка появится на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому, с ул. Комсомольской и Сибирским трактом обеспечит непрерывность движения автотранспорта над пересекаемыми коммуникациями и во многом увеличит пропускную способность путепровода.

Мосты к «Иннопрому» и юбилею

Согласно проекту, обновленная транзитная зона обеспечит непрерывность движения автотранспорта над пересекаемыми коммуникациями и во многом увеличит пропускную способность путепровода. Его длина предположительно составит 331 метр, а ширина — 16 метров. Это позволит достичь две дополнительные полосы в каждом направлении.

Также концепция предусматривает реконструкцию существующего моста через железнодорожную линию Шарташ — Егоршино и возведение дополнительного проезда к нему. Проектировщики особое внимание уделили безопасности горожан, минимизировав необходимость перехода проезжей части. Предполагается расширение тротуаров до 3 метров, строительство надземных и подземных переходов, установка лестничных сходов и лифтов, а также пандусов для маломобильных категорий граждан.

Моделирование и результаты экспертного анализа убедили горожан, что представленный вариант транспортной схемы позволяет в полной мере обеспечить комфортное передвижение автомобилей и пешеходов без избыточного светофорного регулирования, сообщает официальный городской портал.

Кроме того, по просьбам местных жителей в целях исключения трафика грузовых фур в районе Синих Камней было принято решение установить соответствующие запрещающие знаки в будущем.

Мосты к «Иннопрому» и юбилею

В дальнейшем глава Екатеринбурга Алексей Орлов планирует еженедельно проводить объезды по объектам улично-дорожной сети города. Совершенствование транспортной сети и пропускной способности в муниципалитете ранее было заложено в программу «Пять Д», которую А. Орлов представил на заседании городской думы 9 февраля 2021 года.

В основе этого документа — пять драйверов развития уральской столицы. Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»).

Кроме того, драйверами программы являются создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).

Фото с официального сайта администрации Екатеринбурга

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