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Посевы на грани выживания

Посевы на грани выживанияПосевная в Свердловской области может завершиться с опозданием. Часть аграриев отложили работы по некоторым культурам из-за аномальной жары в регионе. В сельскохозяйственной отрасли опасались, что часть посевов сгорит из-за высоких температур. Между тем, оросительные системы на Среднем Урале не получили развитие, поскольку областные власти не ожидали, что летом в регионе бывает так жарко.

Во всех муниципалитетах Свердловской области посевная кампания официально началась 5 мая 2021 года. Общая площадь обрабатываемых земель в текущем году по плану министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка области должна составить 771 тыс. га. Отметим, что по данным Свердловскстата, к концу 2020 года в обороте агропромышленного комплекса находилось 810,7 тыс. га.

В сравнении с прошлым годом планируется увеличить посевные площади зерновых культур (на 4,2 тыс. га), технических культур (на 1,7 тыс. га), кукурузы (на 4,4 тыс. га). К 18 мая 2021 года план ярового сева был выполнен на 60,2%. Зерновых культур засеяно 62,9% от плана, технических культур — 95%, овощей открытого грунта — 63,8%, кормовых культур — 42,9%, картофеля — 40,7%.

Осенью этого года в региональном минАПК рассчитывают, что урожай зерна составит 680 тыс. т, картофеля и овощей открытого грунта — более 262 тыс. т. Для сравнения — в прошлом году было собрано в области 676 тыс. т зерна, 218 тыс. т картофеля, 44 тыс. т овощей открытого грунта. При этом в некоторых предприятиях сократили посевные площади по определенным видам культур. В частности, часть аграриев решили сократить земли под капусту из-за падения рентабельности продукции.

В тоже время, по отзывам самих аграриев, темпы посевной кампании в текущем году замедлились из-за аномально жаркой погоды, которая установилась на Среднем Урале с начала мая.

«Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), которые входят в союз, обеспокоены засухой. Из-за нее очень сильно страдают технические культуры (в частности, рапсовые), которым нужна влага. По картофелю посевная продолжается. Есть хозяйства, которые медлят с работами, опасаясь, что картофель сгорит, как в прошлом году», — рассказал УрБК председатель «Союза КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской области» Андрей Аникьев.

Глава сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев в свою очередь отметил, что посевы по некоторым культурам в его предприятии также оказались на грани выживания. Будущий урожай спасли недавно прошедшие в области дожди.

Еще одна проблема, с которой столкнулись в этом году аграрии, — дефицит рабочей силы. Из-за ограничений на передвижение между странами в Свердловской области, как и по всей стране, сократилась численность трудовых мигрантов из-за рубежа.

«Самое главное — нет людей. Все там говорят — заключенных будут ставить на это дело. У нас это пройденный этап. Мы принимали заключенных года два назад. Условно из 20 человек работают двое. Остальные, если никогда не работали, с чего им работать?», — рассказал УрБК Михаил Мальцев.

Он также отметил, что только в Первоуральске на учете стоят около 4 тыс. безработных, но на вакантные места в агропромышленном комплексе они не приходят. Поэтому альтернативных вариантов в замещении трудовых мигрантов у сельхозпредприятий нет.

С прогнозом о будущем урожае аграрии также не торопятся. В крестьянско-фермерских хозяйствах, как было сказано выше, опасаются повторения сценария 2020 года. УрБК неоднократно писал, что из-за июльской жары прошлого года сильно упала урожайность культур. Особенно пострадал картофель.

К примеру, в сельхозпредприятиях Екатеринбурга урожайность этой культуры сократилась на 70%. В Богдановиче и Камышлове картофель практически был уничтожен из-за жары. Уже на тот момент участники сельскохозяйственной отрасли обратили внимание практически на полное отсутствие оросительных систем в Свердловской области.

По данным Росреестра, на начало 2020 года на Среднем Урале насчитывалось 42,7 тыс. га мелиорируемых сельхозугодий. Площадь орошаемых земель составила 6,6 тыс. га, остальное — осушаемые территории. В то же время плановая посевная площадь в текущем году должна составить 771 тыс. га.

Однако в областных структурах, а также в комитете регионального Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды посчитали развитие оросительной системы бессмысленной тратой средств.

«Такая тема не обсуждалась, поскольку ее актуальность минимальна. Тратить средства на проведение работ по орошению бессмысленно, поскольку такая погода у нас на Урале раз в десять лет. Да и серьезного ущерба от жары ожидать не стоит. Ведь мелиорацию предполагается проводить на территориях, где планируется выращивать овощи, а у нас очень много тепличных хозяйств, которые обеспечивают регион овощами с закрытого грунта на 30% от собственных потребностей», — заявлял УрБК член комитета Законодательного собрания Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Вячеслав Вегнер.

«Второй год подряд показывает, что жара в области нередкое явление. Поэтому систему орошения хорошо бы сделать. Нужно, чтобы государство обратило на это внимание, составило план мероприятий и субсидировало создание орошаемых участков. Это был бы идеальный вариант», — прокомментировал заявление депутата председатель «Союза КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской области» Андрей Аникьев.

Аграрии неоднократно обращали внимание, что от сохранности посевов зависят будущие цены на продовольствие. Именно последствия засухи 2020 года разогнали инфляцию к концу прошлого года. По данным Свердловскстата, средние потребительские цены только на картофель на Среднем Урале к марту 2021 года выросли на 64,52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 36,09 руб. за кг. Замещать с избытком дорожающий отечественный картофель (и не только) в условиях продовольственных контрсанкций попросту нечем.

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