Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ограничения на определенных участках дорог.







Согласно данным с сервиса Whoosh, максимальная скорость электросамокатов снижена с 25 км/ч до 15 км/ч на следующих участках:



— улица Вайнера (от Малышева до проспекта Ленина);

— набережная Исети (от улицы Челюскинцев до улицы Куйбышева);

— дендропарк на улице 8 Марта;

— «Южный парк» (по улице Юлиуса Фучика);

— парк «Зеленая роща»;

— ЦПКиО им. В. В. Маяковского.



Ранее управление ГИБДД по Свердловской области провело рейды на предмет соблюдения правил дорожного движения пешеходами, которые используют средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты.