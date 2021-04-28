Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ограничения на определенных участках дорог.
Согласно данным с сервиса Whoosh, максимальная скорость электросамокатов снижена с 25 км/ч до 15 км/ч на следующих участках:
— улица Вайнера (от Малышева до проспекта Ленина);
— набережная Исети (от улицы Челюскинцев до улицы Куйбышева);
— дендропарк на улице 8 Марта;
— «Южный парк» (по улице Юлиуса Фучика);
— парк «Зеленая роща»;
— ЦПКиО им. В. В. Маяковского.
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