Свердловское Управление ГИБДД провело рейды по соблюдению правил езды на самокатах

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели рейды на предмет соблюдения правил дорожного движения пешеходами, которые используют средства индивидуальной мобильности.
Как сообщает отделение пропаганды регионального УГИБДД, особое внимание сотрудники ведомства проявили к гражданам на самокатах. В Госавтоинспекции отметили, что среди этого вида пешеходов нарушения носят повсеместный характер.
«За пять дней профилактического рейда выявлено более 2,5 тыс. нарушений, допущенных пешеходами и велосипедистами. В рамках прошедшего мероприятия автоинспекторы уделили внимание велосипедистам, пересекающим проезжую часть, не спешиваясь, а также пешеходам, выбравшим для передвижения средства индивидуальной мобильности: роликовые коньки, скейтборды, самокаты, электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2021 года произошло более 300 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Зарегистрировано 24 погибших и 306 пострадавших в авариях.
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