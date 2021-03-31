У жителя Екатеринбурга арестовали BMW за 81 неоплаченный штраф

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Судебные приставы Екатеринбурга совместно с сотрудниками ГИБДД выявили водителя, который уклонялся от уплаты задолженности по 81 административному штрафу на сумму порядка 69 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, так как мужчина не оплачивал самостоятельно штрафы, приставы-исполнители направили запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения. По результатам, на денежные средства должника, размещенные в банках, был наложен арест, но сумма оказалась недостаточной для полного погашения задолженности.



«В рамках рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД выявили автомобиль должника, а прибывший к автомобилю судебный пристав наложил арест на транспортное средство BMW 530i. Должник под страхом утраты иномарки выплатил оставшуюся сумму задолженности», — уточняют в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.



Как сообщал УрБК, ранее судебные приставы Екатеринбурга в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере порядка 150 тыс. руб. арестовали у горожанина автомобиль Mazda 3. На следующий день мужчина в полном объеме погасил задолженность.