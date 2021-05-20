Екатеринбургская гордума утвердила поправки в Устав города о признании Академического восьмым районом

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Екатеринбургская гордума (ЕГД) утвердила поправки в Устав города в связи с созданием новой территориальной единицы — Академического района.



Сами поправки были представлены гордуме 19 мая 2021 года. Докладчиком выступала начальник правового департамента администрации города Татьяна Ширяева. По ее словам, документ приведен в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, в Устав и законы Свердловской области уже внесены необходимые изменения, которые вступят в силу 1 октября 2021 года.



На заседании ЕГД депутаты поддержали поправки, согласно которым в Екатеринбурге официально создается восьмой район.



В ближайшее время для жителей Академического будут созданы базовые объекты, необходимые в первую очередь: откроется большой офис МФЦ, на завершающей стадии находится проектирование взрослой поликлиники, детская уже построена, работает и будет еще расширяться. Со временем появятся ЗАГС и органы социальной защиты.



Как сообщал УрБК, внесение изменений в Устав города для создания восьмого административного района Академический во время прошедших 12 мая публичных слушаний одобрили жители Екатеринбурга. Еще раньше за внесение изменений в Устав региона проголосовали депутаты Законодательного собрания Свердловской области.



Отметим, что проект комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»).



Напомним, в декабре 2019 года законодательную инициативу главы Екатеринбурга о создании восьмого административного района уральской столицы поддержали депутаты Екатеринбургской городской думы. В июне 2020 года депутаты регионального парламента согласовали решение гордумы о наименовании новой административной единицы, которое было принято по итогам опроса жителей уральской столицы. А уже 30 октября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району наименования «Академический».