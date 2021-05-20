Екатеринбургская гордума утвердила поправки в Устав города о признании Академического восьмым районом

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Екатеринбургская гордума (ЕГД) утвердила поправки в Устав города в связи с созданием новой территориальной единицы — Академического района.
Сами поправки были представлены гордуме 19 мая 2021 года. Докладчиком выступала начальник правового департамента администрации города Татьяна Ширяева. По ее словам, документ приведен в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, в Устав и законы Свердловской области уже внесены необходимые изменения, которые вступят в силу 1 октября 2021 года.
На заседании ЕГД депутаты поддержали поправки, согласно которым в Екатеринбурге официально создается восьмой район.
В ближайшее время для жителей Академического будут созданы базовые объекты, необходимые в первую очередь: откроется большой офис МФЦ, на завершающей стадии находится проектирование взрослой поликлиники, детская уже построена, работает и будет еще расширяться. Со временем появятся ЗАГС и органы социальной защиты.
Как сообщал УрБК, внесение изменений в Устав города для создания восьмого административного района Академический во время прошедших 12 мая публичных слушаний одобрили жители Екатеринбурга. Еще раньше за внесение изменений в Устав региона проголосовали депутаты Законодательного собрания Свердловской области.
Отметим, что проект комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»).
Напомним, в декабре 2019 года законодательную инициативу главы Екатеринбурга о создании восьмого административного района уральской столицы поддержали депутаты Екатеринбургской городской думы. В июне 2020 года депутаты регионального парламента согласовали решение гордумы о наименовании новой административной единицы, которое было принято по итогам опроса жителей уральской столицы. А уже 30 октября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району наименования «Академический».
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Администрация города Екатеринбурга представила депутатам Екатеринбургской городской ...13.05.2021 Горожане поддержали присвоение Академическому статуса восьмого административного района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Жители Екатеринбурга одобрили внесение изменений в устав города для создания восьмого ...24.03.2021 Академический район Екатеринбурга официально закреплен в Уставе Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о внесении изменений в ...16.03.2021 В Устав Свердловской области внесли изменения для присвоения Академическому статуса восьмого района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Сегодня, 16 марта, на очередном заседании Законодательного собрания Свердловской ...10.12.2020 Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о появлении Академического района на карте региона
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. Законодательное собрание Свердловской области на ближайшем заседании рассмотрит ...