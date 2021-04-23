ММК представил природоохранные проекты на XII Международном форуме «Экология»

УрБК, Челябинск, 24.05.2021. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в работе XII Международного форума «Экология» в Москве, сообщает пресс-служба предприятия.



Делегацию предприятия в столице возглавил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров. На стенде Магнитки гости форума могут ознакомиться с природоохранной деятельностью ПАО «ММК», узнать о крупнейших реализованных экологических проектах, а также новых природоохранных комплексах, строящихся в рамках инвестиционной программы комбината.



К примеру, за последние пять лет в рамках реализации экологической стратегии компании были введены в эксплуатацию такие крупные природоохранные объекты, как новая сероулавливающая установка № 2 в аглоцехе, газоочистная установка двухванного сталеплавильного агрегата № 32 в электросталеплавильном цехе, системы аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменных печей № 1, 2, 9, 10.



Также запущена в работу разделительная дамба с водопропускными устройствами, позволившая перейти на замкнутую оборотную систему водоснабжения. Прорывным проектом стала новая аглофабрика № 5, оснащенная самими современными природоохранными сооружениями. Ее ввод в эксплуатацию позволил вывести из работы устаревшую аглофабрику № 4.



Общие инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность за этот период составили более 24 млрд руб. Благодаря им валовые выбросы в атмосферу были сокращены почти на 15 тыс. т в год. Кроме того, был прекращен сброс промышленных сточных вод в Магнитогорское водохранилище.



Дальнейшему снижению техногенной нагрузки на окружающую среду будут способствовать значительные природоохранные инвестиции, запланированные в ближайшие годы. В частности, будет построен комплекс новой коксовой батареи № 12, пуск которой позволит вывести из эксплуатации пять старых коксовых батарей и сократить валовые выбросы на 11 тыс. 350 т в год. Кроме того, в коксохимическом производстве будут реконструированы цех улавливания и переработки химических продуктов и биохимическая установка, что на 20% повысит эффективность очистки коксового газа, снизит выбросы в атмосферу углеводородов коксохимического производства в три раза.



Помимо этого, будет построена новая доменная печь № 11, которая позволит вывести из работы три старые доменные печи и тем самым сократит валовые выбросы на 6,6 тыс. т в год; будет проведена реконструкция газоочистных установок сталеплавильного передела с утилизацией конвертерного газа, продолжатся мероприятия по рекультивации нарушенных земель, озеленению Магнитогорска, а также сохранению и повышению биологического разнообразия в Челябинской области.



Форум «Экология» ежегодно проводится с 2009 года. На сегодня — это ведущая общественная площадка формирования ориентиров для государственной политики в сфере охраны окружающей среды.