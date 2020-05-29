Движение трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустят в III квартале 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Вчера, 20 мая, состоялось официальное подписание концессионного соглашения о запуске трамвайной линии «Верхняя Пышма — Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В рамках соглашения инвестор — АО «Трансмашхолдинг» построит в Верхней Пышме современное высокотехнологичное депо, а также поставит 11 новых низкопольных трамваев. Ориентировочный срок окончания реализации проекта — III квартал 2021 года.



Как рассказали в администрации Екатеринбурга, строительство объекта железнодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счет средств инвестора с привлечением средств госкорпорации ВЭБ.РФ. Объем инвестиций в проект составит 1,9 млрд рублей.



По завершению строительства трамвайной ветки «Трансмашхолдинг» получит право на эксплуатацию маршрута в течение последующих 10 лет.



В торжественной церемонии подписания концессионного соглашения приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор АО «Уральская горно-металлургическая компания» Андрей Козицын и генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа.



«Трамвай — очень удобный вид общественного транспорта. Протяженность выделенной линии составит 17,9 километра. Время в пути по всему маршруту — 20-30 минут. Между городами будут курсировать 11 новых низкопольных трамваев. Трамвайная линия — уникальный случай в новейшей истории нашей страны, когда реализуется проект, который повышает транспортную доступность областного центра и города-спутника. Добавлю, что в планах продление линии до Среднеуральска. Таким образом, мы развиваем городскую агломерацию, а вопросы комфортного транспортного сообщения в этом направлении, конечно, играют ключевую роль», — написал Алексей Орлов в своем Instagram.



Будущая линия пройдет от трамвайного кольца в микрорайоне Эльмаш, по улице Шефской, затем выйдет на новую улицу Меридиональную (параллельно проспекту Космонавтов), далее в тоннель под железнодорожным путепроводом, затем вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД в сторону Верхней Пышмы.



По оценкам специалистов, пассажиропоток на маршруте составит около 11 тысяч человек в сутки, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.