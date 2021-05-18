Застройщики ИЖС теряют репутацию

Многие свердловчане столкнулись с серьезными проблемами при покупке частных домов. Они выбирают необходимый объект, договариваются с застройщиком о цене, снимают со своего счета необходимую сумму или даже берут кредит. Через несколько дней выясняется, что продавец резко повысил стоимость желаемого дома. В результате покупатели в последний момент отказываются от совершения сделки из-за ограниченных возможностей своего бюджета.



Председатель правления Ассоциации ИЖС Роман Валк подтвердил, что такая проблема действительно существует. По его словам, это связано с резким ростом цен на строительные материалы.



«Сейчас поставщики, когда выставляют счета, пишут, что цены действительны всего один день. То есть мы не можем зафиксировать стоимость объектов индивидуального жилищного строительства. В этой ситуации цены на частные дома могут резко подскочить всего за один день. Условно говоря, потенциальный покупатель выбирает объект за 3,2 млн руб. Это его максимальный бюджет. Через два-три ему говорят, что дом подорожал до 3,6 млн руб.», — заявил Р. Валк.



Руководитель офиса Ассоциации ИЖС в Екатеринбурге Андрей Климов рассказал, что в последнее время такие случаи стали массовыми.



«К примеру, ко мне приходит заказчик от агентства недвижимости или из банка. Я ему называю стоимость понравившегося дома. Человек начинает копить деньги, возможно, оформляет кредит. Через полтора месяца он возвращается, я ему говорю другую стоимость. После этого звучит фраза: «Не готов платить такие деньги», — сообщил А. Климов.



Как отмечает Роман Валк, стоимость некоторых строительных материалов для частных домов в России за последние полгода выросла в 2,5 раза.



«Речь идет о металле, дереве, всевозможных утеплителях. Рост цен составил от 30 до 150%. В период пандемии все заводы были закрыты. При этом спрос на стройматериалы в стране тогда сохранялся. После снятия ограничений производителям стало гораздо выгоднее отправлять свою продукцию на экспорт, чем продавать внутри страны. Поэтому они стали подтягивать внутрироссийские цены к экспортным. Никаких объективных причин для роста стоимости стройматериалов нет. Сейчас производители регулярно присылают застройщикам письма, где говорится об увеличении цен по той или иной товарной позиции с такого-то числа. Причины удорожания материалов потребителям никто не разъясняет», — сказал Р. Валк.



Он также сообщил, что Ассоциация ИЖС написала письмо в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться в текущей ситуации. По оценкам экспертов, российским властям необходимо разработать комплекс мер для сдерживания цен на строительные материалы.



В частности, Ассоциация ИЖС предлагает продлить льготную ипотеку для индивидуального жилищного строительства, чтобы не создавать на рынке искусственный ажиотаж. Также эксперты предлагают меры для сдерживания экспорта стройматериалов.



«Необходимо стимулировать производителей продавать продукцию на внутреннем рынке», — полагает президент Ассоциации ИЖС Максим Назаренко.



Ранее о проблеме роста цен на стройматериалы для индивидуального жилищного строительства рассказали в Ассоциации деревянного домостроения. По данным профсообщества, средняя стоимость деревянных домов в России через два-три месяца может увеличиться на 40%.



«Текущая цена деревянного дома с октября 2020 года уже выросла на 20-25% из-за подорожания пиломатериалов. Из-за того, что идет рост цен и на другие стройматериалы, не только дерево, общий рост стоимости дома может составить около 40% в ближайшей перспективе, то есть в разрезе двух-трех месяцев», — сказала сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова (цитата по ТАСС).



Ассоциация направила письмо в Минпромторг с просьбой принять временные меры по сдерживанию роста внутренних цен и ограничению экспорта пиломатериалов хвойных пород, используемых в деревянном домостроении. Установление пошлин на вывоз доски поможет стабилизировать стоимость частных домов, уверена Ю. Юрлова.