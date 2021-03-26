Деревянные дома в России в ближайшее время могут подорожать на 20-40%

УрБК, Москва, 17.05.2021. Деревянные дома в России из-за роста цен на пиломатериалы в ближайшее время могут подорожать на 20-40%. Об этом сообщили в Ассоциации деревянного домостроения.



По данным Ассоциации, за последний год стоимость лесоматериалов увеличилась вдвое.



«Подорожание началось примерно год назад. Кроме того, сильно растет экспорт, что приводит к дефициту материалов внутри страны. Ситуация критическая, она заставила нас обратиться в Минпромторг. Мы очень надеемся хотя бы на какие-то временные меры по стабилизации цен», — рассказали РИА «Недвижимость» в организации.



Руководитель екатеринбургской риэлтерской компании «Богданов и партнеры» Эдуард Богданов подтвердил информацию о резком подорожании строительных материалов.



«Цены на стройматериалы для строительства индивидуальных жилых домов обновляют максимумы каждую неделю. Даже не по разу. Достраиваем два дома, два начали, непонятно, какая в итоге будет стоимость почти готовых с учетом подорожания, на начатые заложили пока 30% повышение. Деревяшка на крышу подорожала на 100%. Работаем дальше», — написал на своей странице в Facebook Э. Богданов.