Более 80 сотрудников предприятий ЕВРАЗа участвуют в чемпионате профмастерства по методике WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Специалисты и эксперты шести предприятий ЕВРАЗа принимают участие в корпоративном чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills в Новокузнецке.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал», в общей сложности в соревнованиях задействованы более 80 сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОКа, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы и ЕвразТехники.







Накануне чемпионата для сотрудников ЕВРАЗа завершились соревнования «Junior» и «Молодые профессионалы», в которых приняли участие 82 студента и школьника Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола, Нижнего Тагила.



За звание лучших они боролись в шести компетенциях: мехатроника, электромонтаж, мобильная робототехника, лабораторный химический анализ, сварочные технологии и аддитивное производство.







Урал представляли студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, которые боролись за победу в трех компетенциях.



Так лучшим в компетенции «сварочные технологии» стал Константин Гузе, в «электромонтаже» — Данил Асташев, а в «лабораторном химическом анализе» — Андрей Черняев. Экспертами выступили сотрудники ЕВРАЗ НТМК Иван Попов, Светлана Котельникова и Дмитрий Шатунов, которые готовились с ребятами к чемпионату, а затем участвовали в судействе.







Соревнования же в Новокузнецке проходят по тринадцати компетенциям: мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD (САПР), мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, промышленная автоматика, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, инженерное проектирование, аддитивное производство, охрана труда, промышленная механика и монтаж. Последняя компетенция — новая для чемпионата. Итоги будут подведены 21 мая.



Победители корпоративных состязаний отправятся на национальный чемпионат рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech, который пройдет осенью в Екатеринбурге.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа