Более 80 сотрудников предприятий ЕВРАЗа участвуют в чемпионате профмастерства по методике WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Специалисты и эксперты шести предприятий ЕВРАЗа принимают участие в корпоративном чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills в Новокузнецке.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал», в общей сложности в соревнованиях задействованы более 80 сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОКа, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы и ЕвразТехники.
Накануне чемпионата для сотрудников ЕВРАЗа завершились соревнования «Junior» и «Молодые профессионалы», в которых приняли участие 82 студента и школьника Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола, Нижнего Тагила.
За звание лучших они боролись в шести компетенциях: мехатроника, электромонтаж, мобильная робототехника, лабораторный химический анализ, сварочные технологии и аддитивное производство.
Урал представляли студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, которые боролись за победу в трех компетенциях.
Так лучшим в компетенции «сварочные технологии» стал Константин Гузе, в «электромонтаже» — Данил Асташев, а в «лабораторном химическом анализе» — Андрей Черняев. Экспертами выступили сотрудники ЕВРАЗ НТМК Иван Попов, Светлана Котельникова и Дмитрий Шатунов, которые готовились с ребятами к чемпионату, а затем участвовали в судействе.
Соревнования же в Новокузнецке проходят по тринадцати компетенциям: мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD (САПР), мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, промышленная автоматика, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, инженерное проектирование, аддитивное производство, охрана труда, промышленная механика и монтаж. Последняя компетенция — новая для чемпионата. Итоги будут подведены 21 мая.
Победители корпоративных состязаний отправятся на национальный чемпионат рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech, который пройдет осенью в Екатеринбурге.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В Новокузнецке стартовал V юбилейный корпоративный чемпионат профессионального ...04.07.2019 Команда ЕВРАЗ НТМК завоевала золотые медали на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В рамках корпоративного чемпионата профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике ...02.07.2019 Команда ЕВРАЗ ЗСМК получила 11 золотых медалей на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Абсолютным победителем чемпионата профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике ...24.06.2019 В Новокузнецке стартовал четвертый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. В Новокузнецке с 24 по 27 июня на базе ЕВРАЗ ЗСМК пройдет четвёртый корпоративный ...03.11.2017 Сборная ЕВРАЗа будет соревноваться в семи компетенциях чемпионата WorldSkills Hi-Tech
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа примут участие в чемпионате ...