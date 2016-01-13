Глава ФСИН предложил восполнить осужденными дефицит рабочей силы в России

УрБК, Москва, 20.05.2021. Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников предложил восполнить дефицит рабочей силы в стране осужденными, сообщает ТАСС.



Таким образом, как полагает глава ФСИН, можно решить проблему нехватки наемных рабочих из-за рубежа.



По оценке А. Калашникова, в настоящее время из 482 тыс. заключенных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, 188 тыс. имеют право на замену наказания принудительными работами.



«Мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — заявил глава ФСИН РФ на совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.



Как ранее сообщал УрБК, в январе 2021 года среднесписочная численность работников только в сфере «строительство» на Среднем Урале (данные Свердловскстата) составляла 56 тыс. 190 человек, что на 3,4% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.