Дефицит мигрантов разогнал зарплаты на стройке

Отъезд мигрантов обострил проблему дефицита кадров на свердловских стройках. Для того чтобы сохранить персонал и привлечь новые кадры, уральские девелоперы вынуждены ускоренными темпами повышать заработную плату российским рабочим.



По данным Свердловскстата, в январе 2021 года средняя зарплата в сфере «Строительство» составила 34 тыс. 454 руб. Это на 9,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года.



Также из официальной статистики, которую ведет свердловский минстрой, известно, что по итогам 2020 года средняя зарплата рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Среднего Урала, составила 29 тыс. 906 руб.



Впрочем, опрошенные УрБК участники рынка отмечают, что эти цифры не соответствуют реальному положению дел.



«Рабочие на стройках в основном работают за сдельную заработную плату — кладут кирпич, штукатурят, льют бетон и так далее. Думаю, что после отъезда мигрантов зарплата фактически подросла на 30-50% (в единичной расценке). Сейчас даже у разнорабочего смена стоит не менее 1,5 тыс. руб. То есть если он работает 24 дня, то в месяц может выйти на 36 тыс. руб. в месяц. Это минимум. А так смена чаще всего стоит 2 тыс. руб. В этом случае за 24 дня можно заработать 48 тыс. руб. В любом случае за 29 тыс. руб. в месяц сейчас уже никто работать не будет. Это не рыночная зарплата. Если рабочие уже имеют опыт и квалификацию (например, монолитчики, отделочники), то они зарабатывают уже по 80 тыс. руб.», — сообщил УрБК заместитель директора компании «АрдисСтройКомплект», член экспертного совета СРО «Уральское объединение строителей» Дмитрий Лопаткин.



По его словам, возвращение мигрантов на российские стройки не сможет полностью закрыть потребность в рабочей силе. Поэтому важно делать упор на развитии собственной системы образования.



«Недавно я общался со всеми замами по учебной части колледжей, училищ, которые готовят специалистов в сфере строительства. Они, как правило, принимают на поток по 25 человек. То есть за три года одно учебное заведение в среднем выпускает 75 человек. Если таких образовательных учреждений шесть, то они за это время готовят всего 450 человек. Между тем Свердловской области нужны десятки тысяч таких специалистов», — полагает Д. Лопаткин.



Директор строительной компании «Астон», глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников подтвердил, что проблема дефицита рабочих кадров на стройке действительно существует.



«Такая ситуация вполне может быть причиной серьезного роста расходов на оплату персонала. Кадровый голод будет продолжаться, пока не снимут «вирусные» ограничения. Про среднюю заработную плату рабочих в строительной сфере лучше всего спросить у подрядчиков. Могу предположить, что она сейчас точно превышает 50 тыс. руб.», — считает В. Трапезников.



Аналогичные цифры называет депутат Екатеринбургской городской думы, гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий.



«Мы повышаем зарплаты своим сотрудникам вне зависимости от ситуации с мигрантами. В настоящее время средняя зарплата у рабочих достигла 50 тыс. руб. в месяц», — сказал В. Крицкий.



Директор по персоналу НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова отмечает, что уровень зарплаты в компании зависит от квалификации сотрудников. Профессиональный рост дает возможность рабочим зарабатывать больше упомянутых 50 тыс. руб.



«У нас работают преимущественно высококвалифицированные специалисты, и нет такого понятия, как сезонная нагрузка. Как ответственный работодатель, мы обеспечиваем своим сотрудникам объем работы и своевременную зарплату — в среднем 45-50 тыс. руб. Чем выше квалификация, тем выше доход. Предусмотрены специальные программы обучения, повышения квалификации, профессионального роста. Требования к квалификации рабочих растут постоянно, мы отмечаем увеличивающийся дефицит рабочий силы на рынке труда. Трудоустраиваем в компанию молодежь, готовую учиться, развиваться, осваивать смежные специальности, любить свое дело», — сказала Г. Хабарова.



Отметим, что в январе 2021 года среднесписочная численность работников в сфере «Строительство» на Среднем Урале (данные Свердловскстата) составляет 56 тыс. 190 человек, что на 3,4% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Эти цифры подтверждают тезис о кадровом голоде на свердловских стройках на фоне отъезда мигрантов и острой нехватки местных специалистов.